Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)
Рютте завітав в Україну з візитом
Вранці прем’єр вже встиг побувати в Ірпені
11 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який завітав із візитом до нашої держави.
«За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!», – заявив український президент.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото).
Також днями стало відомо, що Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.