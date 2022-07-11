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  4. Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)
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    Політика

    Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)

    Рютте завітав в Україну з візитом - Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)

    Рютте завітав в Україну з візитом

    фото: Офіс президента

    Вранці прем’єр вже встиг побувати в Ірпені

    11 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який завітав із візитом до нашої держави.

    «За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!», – заявив український президент.

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    Рютте завітав в Україну з візитом. фото: Офіс президента
    Рютте завітав в Україну з візитом. фото: Офіс президента

    Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото).

    Також днями стало відомо, що Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.

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    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)