Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів (фото)

Рютте завітав в Україну з візитом

Вранці прем’єр вже встиг побувати в Ірпені

11 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який завітав із візитом до нашої держави.

«За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави. Дякую, що поруч з нами і за нас!», – заявив український президент.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів завітав у Ірпінь (фото).

Також днями стало відомо, що Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.

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