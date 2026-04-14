Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи

Надія Лещик: «Відсутність закладу освіти в межах громади не знімає обов'язку з органу місцевого самоврядування створити умови для здобуття повної загальної середньої освіти»

Реорганізація навчальних закладів у межах реформи старшої школи не звільняє місцеву владу від відповідальності за навчання дітей. Навіть якщо у громаді закривається школа, орган самоврядування зобов’язаний знайти спосіб забезпечити дитині доступ до освіти. Освітня омбудсменка Надія Лещик роз’яснила «Главкому», як діяти громадам, де через створення мережі ліцеїв та гімназій доступ до повної середньої освіти опинився під загрозою.

Згідно із законодавством, реорганізація чи ліквідація школи – це не кінець освітнього шляху для учня, а зміна логістики, яку має організувати громада.

«Відсутність закладу освіти в межах громади не знімає обов'язку з органу місцевого самоврядування створити умови для здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які проживають у громаді. Засновник зобов’язаний забезпечити можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти», – наголошує Надія Лещик.

При цьому освітня омбудсменка Надія Лещик зауважує, що закон не обмежує громаду у виборі методу: це може бути як підвезення до школи в межах свого населеного пункту, так і укладання угод із сусідніми громадами.

Омбудсменка також нагадала про важливий юридичний нюанс: держава гарантує навчання максимально близько до дому лише для молодших та середніх класів.

«Кожна громада має забезпечити дітям доступ до повної загальної середньої освіти! Зауважу, що відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», здобуття освіти у закладі найбільш доступному та наближеному до місця проживання дитини забезпечується лише для учнів початкової та базової середньої освіти», – зауважила Надія Лещик.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу.

Реформа старшої школи в Україні до 2027 року передбачає перехід на 12-річну систему та створення окремих академічних ліцеїв. Заклади реорганізують у початкові школи (1–4 кл.), гімназії (5–9 кл.) та ліцеї (10–12 кл.), що забезпечить профільне навчання. Повна середня освіта триватиме 12 років, а мережу закладів громади мають сформувати до 1 вересня 2027 року.

Запровадження профільної освіти в Україні не призведе до автоматичного звільнення вчителів у кожному закладі. У цьому в коментарі «Главкому» запевнила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.