Максим Бурич
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але..
Президент США зазначив, що за свою політичну кар'єру він вже нібито допоміг врегулювати вісім воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятою у цьому списку
фото: скріншот з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що 28 тисяч солдатів загинули минулого тижня

На думку президента США Дональда Трампа, завершення війни Росії проти України мало стали найлегшим, у порівнянні з іншими конфліктами, проте процесу серйозно заважає глибока особиста ворожнеча між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Відповідну заяву американський лідер зробив під час відкритого засідання Кабінету міністрів у Білому домі. Трамп вкотре наголосив на катастрофічних масштабах втрат та складнощах у комунікації між лідерами воюючих держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Президент США зазначив, що за свою політичну кар'єру він вже нібито допоміг врегулювати вісім воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятою у цьому списку, причому найлегшою для розв’язання. Проте реальність виявилася складнішою через психологічний фактор.

«Минулого тижня загинули 28 тисяч солдатів, тижнем раніше загинуло 32 тис. солдатів. Думаю, ми це владнаємо, але це жахливо. Це жахлива річ. Найгірше з часів Другої світової. Ненависть – це погано, коли намагаєшся врегулювати війну», – резюмував Трамп.

Він також додав, що спроба закінчити цю війну – це його «послуга Європі та життю», оскільки США захищені океаном і цей конфлікт не впливає на американців безпосередньо так сильно, як на європейський континент.

Трамп озвучив цифри, які значно перевищують офіційні зведення обох сторін, проте не уточнив, чи йдеться про сумарні втрати, чи про втрати конкретної сторони.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що без підтримки США Україна була б «знищена за один день», проте наразі Білий дім розглядає можливість переспрямування частини ресурсів на Близький Схід.

До слова, міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів.

