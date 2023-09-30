Шатдаун може вплинути на нацбезпеку США? Блінкен зробив заяву
Блінкен наголосив, що припинення роботи американського уряду миттєво ускладнить функціонування Державного департаменту
Глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього. Про це він заявив на пресконференції.
Блінкен наголосив, що припинення роботи американського уряду миттєво ускладнить функціонування Державного департаменту. Він зазначив, що відомство готується до ймовірного шатдауну, але закликав Конгрес «не йти на цей крок».
«Ми серйозно зосереджені на тому, щоб уникнути цього, щоб наші ресурси були спрямовані на просування та захист національної безпеки. І, безумовно, на те, щоб ми могли виконувати функції, які необхідні для захисту життя, власності та загальної безпеки», – зазначив Ентоні Блінкен.
Раніше повідомлялося, що ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.
Нагадаємо, постачання військової допомоги Україні може ускладнитись, якщо з 1 жовтня частина уряду Сполучених Штатів Америки припинить свою роботу.
У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через шатдаун (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.
До слова, 29 вересня, Палата представників Конгресу США після суперечок та винесення на окреме голосування додаткових $300 млн для України врешті схвалила цю статтю бюджету. Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу. Проти голосували 117 законодавців
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