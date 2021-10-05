Космічні пригоди росіян: корабель із режисером та акторкою насилу пристикувався до МКС

Юлія Пересільд є першою кіноакторкою, що відправилася на кінозйомки на орбіту Землі

Під час стикування два комплекти обладнання автоматичної системи зближення «Курс» по черзі відмовили

Космічний корабель «Союз МС-19» з режисером Климом Шипенко й актрисою Юлією Пересільд пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє РИА Новости.

Повідомлялося, що у процесі стикування два комплекти обладнання автоматичної системи зближення «Курс» по черзі відмовили, через що Центр управління польотами наказав командиру екіпажу, космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручне управління.

Знімальна група проведе на МКС 12 днів, їх повернення на Землю заплановано на 17 жовтня.

Шипенко та Пересільд вирушили на МКС для зйомок першого в історії кінематографа художнього фільму, знятого в космосі. Стрічка отримала робочу назву «Виклик». У центрі сюжету космічної драми – лікарка, яка через обставини змушена протягом місяця підготуватися до космічного польоту, щоб відправитися на Міжнародну космічну станцію заради порятунку космонавта.

Члени знімальної групи пройшли прискорену підготовку для польоту в космос. Вона проводилася в Центрі підготовки космонавтів імені Гагаріна в Зоряному містечку Московської області. Метод прискореної підготовки в майбутньому може бути використаний для відправки на орбіту інших фахівців.

Нагадаємо, NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

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