Вчені з'ясували справжній колір Сонця

На сприйняття кольору впливає величезна кількість факторів

Вченим вдалося з'ясувати справжній колір Сонця. Як виявилося, колір нашої зірки зовсім не жовтий. Про це повідомляє Science Focus.

Вчені кажуть, що на сприйняття кольору впливає величезна кількість факторів. Один з них – це будова людського ока. Спостереження астрономів показують, що Сонце випромінює світло у всіх діапазонах довжин хвиль або кольорів.

Так, випромінювання на піку використовують для того, щоб визначити температуру світила. Також пікова довжина хвилі в спектрі відповідає за видимий колір об'єкта. Саме через це гарячі зірки здаються синіми і помаранчевими, а холодні червоними.

Спектр Сонця досягає свого максимуму на тій довжині хвилі, яку ми бачимо як зелений колір. Сонце також сильно випромінює у всіх інших видимих кольорах.

Око людини дає мозку сигнал про те, що кожен колірний рецептор повністю насичений. А якщо ж взяти і з'єднати всі отримані сигнали, вийде єдиний колір – білий.

А жовтим ми бачимо сонце через вплив атмосфери Землі. Вона розсіює синій колір сильніше, ніж червоний.

Нагадаємо, компанія Virgin Galactic, в екіпажі корабля якої здійснив суборбітальний політ мільярдер Річард Бренсон, розігрує два квитки на комерційний рейс в космос. Уточнюється, що «лотерейний» політ запланований на початок 2022 року.

Як повідомлялося раніше, Virgin Galactic – перша у світі публічна компанія у сфері космічного туризму.

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