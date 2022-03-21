Чи буде ЗНО цього року? Міносвіти оголосило остаточне рішення

МІносвіти вважає, що в умовах війни необхідно знизити рівень будь-яких стресів для дітей

Зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Центр протидії дезінформації РНБО.

«Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити», - підкреслив міністр.

Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцем перебування. Навчання відбувається дистанційно в додатку для відеоконференцій Zoom.

Раніше Шкарлет заявляв, що зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде. Але згодом він повідомив, що ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі.

Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.