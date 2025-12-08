Головна Гроші Бізнес
Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список
Деякі речі відправляти через міжнародну доставку «Нової Пошти» заборонено
фото: «Нова Пошта»

Деякі речі можуть бути небезпечними під час транспортування 

 

 

Користуючись послугами «Нової пошти», українці відправляють посилки не лише по Україні, але й за кордон. Проте деякі речі відправляти у міжнародних посилках заборонено. Про це пише «Главком» із посиланням на «Нову Пошту».

Що заборонено відправляти за кордон «Новою Поштою»

  • Продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.
  • Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.
  • Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.
  • Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.
  • Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.
  • Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.
  • Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.
  • Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.
  • Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.
  • Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.
  • Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.

У Державній митній службі України, пояснюють, що обмеження для міжнародної пересилки пов’язані з митними та міжнародними правилами перевезень. Річ у тім, що транспортування певних товарів через кордон потребують окремих дозволів та навіть сертифікатів. Крім цього, деякі речі можуть бути небезпечними під час транспортування. Наприклад, вибухівка, токсичні речовини, зброя. 

Раніше «Главком» писав про те, що компанія «Нова пошта» анонсувала запуск тестування інноваційних моделей поштоматів, які мають зробити процес отримання посилок ще зручнішим для клієнтів у містах та селах. У компанії зазначають, що в разі успішного тестування нові поштомати почнуть встановлювати по всій Україні.

Нагадаємо, що українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями.

