Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список

Користуючись послугами «Нової пошти», українці відправляють посилки не лише по Україні, але й за кордон. Проте деякі речі відправляти у міжнародних посилках заборонено. Про це пише «Главком» із посиланням на «Нову Пошту».

Що заборонено відправляти за кордон «Новою Поштою»

Продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.

Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.

Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.

Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.

Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.

Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.

Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.

Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.

Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.

Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.

Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.

У Державній митній службі України, пояснюють, що обмеження для міжнародної пересилки пов’язані з митними та міжнародними правилами перевезень. Річ у тім, що транспортування певних товарів через кордон потребують окремих дозволів та навіть сертифікатів. Крім цього, деякі речі можуть бути небезпечними під час транспортування. Наприклад, вибухівка, токсичні речовини, зброя.

