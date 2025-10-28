Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін
Зеленський наголосив, що санкції, постачання зброї та використання заморожених активів – це правильний напрям тиску на Росію
фото: Офіс президента України

Президент: «Сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося і партнери не здадуться»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа подала Росії політичний сигнал, який став для Кремля «найстрашнішим». Йдеться про готовність європейських країн перейти до практичного використання заморожених російських активів на користь України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Для Путіна найстрашніше в «рускіх» активах, що Європа дала сигнал – немає сенсу продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде. І це потрібно зрозуміти», – зазначив Зеленський.

За словами президента, такий крок показує Росії, що сенсу в цій війні немає. «Це не про те, що хтось готовий воювати, а хтось не готовий. Дуже важливо дати чіткий сигнал – дивись, ми будемо їх фінансувати. І дивись – якщо ти не будеш закінчувати, ми будемо їх підтримувати. Тобто це теж показує Росії, що сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося – і партнери не здадуться», – наголосив він. 

Зеленський також наголосив, що санкції, постачання зброї та використання заморожених активів – це правильний напрям тиску на Росію, який має змусити її перейти до реальних кроків для завершення війни. 

«Тому що якщо ми ухвалимо це рішення по активах, його вже потім ніхто не зупинить. Як би що не змінилося, яка б не була політика в майбутніх лідерів Великої сімки – хто би не прийшов – він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога. Дай Бог, щоб вони дотиснули з політичної до практичної реалізації цього», – додав президент України.

Зеленський назвав рішення щодо використання російських заморожених активів на користь України креативною ідеєю, яка може спрацювати. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Зеленський наголосив, що для закінчення війни спочатку потрібно провести переговори та припинити вогонь. За його словами, Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.

Читайте також:

Теги: санкції Європа політика Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 6 по 13 жовтня оголосять лауреатів Нобелівської премії
Нобелівська премія, Трамп і Путін: головні події тижня
5 жовтня, 19:12
Пенсія при 30 роках стажу: розрахунок і виплати
Стаж 30 років: якою буде пенсія
30 вересня, 08:22
Найбільший виробник сільгосптехніки у Росії – «Ростсільмаш» працює лише три дні на тиждень
Великі підприємства в Росії переходять на скорочений тиждень
9 жовтня, 04:59
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність
Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні – Венс
28 вересня, 18:36
Резолюція ПАРЄ підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє»
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
2 жовтня, 13:56
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
Президент нагородив орденами посадовців оборонних відомств Норвегії та Нідерландів
6 жовтня, 20:33
Держава гарантує допомогу кожному, хто пройшов полон
50 тис. грн для військових, звільнених з полону: Зеленський підписав закон
11 жовтня, 12:20
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
14 жовтня, 10:08

Політика

Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись
Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись
«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах
«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах
Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін
Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін
Президент повідомив, де на фронті окупанти зосередили найбільше сил
Президент повідомив, де на фронті окупанти зосередили найбільше сил
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua