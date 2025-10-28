Зеленський розказав про «страшний» сигнал, який отримав Путін

Президент: «Сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося і партнери не здадуться»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа подала Росії політичний сигнал, який став для Кремля «найстрашнішим». Йдеться про готовність європейських країн перейти до практичного використання заморожених російських активів на користь України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Для Путіна найстрашніше в «рускіх» активах, що Європа дала сигнал – немає сенсу продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде. І це потрібно зрозуміти», – зазначив Зеленський.

За словами президента, такий крок показує Росії, що сенсу в цій війні немає. «Це не про те, що хтось готовий воювати, а хтось не готовий. Дуже важливо дати чіткий сигнал – дивись, ми будемо їх фінансувати. І дивись – якщо ти не будеш закінчувати, ми будемо їх підтримувати. Тобто це теж показує Росії, що сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося – і партнери не здадуться», – наголосив він.

Зеленський також наголосив, що санкції, постачання зброї та використання заморожених активів – це правильний напрям тиску на Росію, який має змусити її перейти до реальних кроків для завершення війни.

«Тому що якщо ми ухвалимо це рішення по активах, його вже потім ніхто не зупинить. Як би що не змінилося, яка б не була політика в майбутніх лідерів Великої сімки – хто би не прийшов – він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога. Дай Бог, щоб вони дотиснули з політичної до практичної реалізації цього», – додав президент України.

Зеленський назвав рішення щодо використання російських заморожених активів на користь України креативною ідеєю, яка може спрацювати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Під час спілкування з журналістами на борту літака Air One на запитання, чи розглядає Трамп введення нових санкцій проти Москви, американський лідер відповів: «Ви дізнаєтеся».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Зеленський наголосив, що для закінчення війни спочатку потрібно провести переговори та припинити вогонь. За його словами, Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.