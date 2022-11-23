NASA показало зображення Місяця з космічного корабля Orion (фото)

Космічний апарат NASA проведе близько тижня на орбіті Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця. Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що корабель стартував о 1:47 за місцевим часом 16 листопада з космодрому на мисі Канаверал. Невдовзі після цього він досяг орбіти Землі, а через 87 хвилин після старту Orion здійснив маневр, щоб перейти на траєкторію Місяця.

Космічний апарат NASA проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж вирушити додому, а приземлення в Тихому океані заплановано на 11 грудня.

Місія розроблена як льотне випробування ракети Space Launch System, космічного корабля Orion і відповідних наземних систем управління перед місіями Artemis 2 і 3, запланованими на 2024 і 2025 роки відповідно. Кінцевою метою місії є повернення людини на Місяць.

4 фото На весь екран





фото: NASA

Нагадаємо, 21 листопада космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.

Раніше повідомлялося, що астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця.