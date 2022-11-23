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NASA показало зображення Місяця з космічного корабля Orion (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
NASA показало зображення Місяця з космічного корабля Orion (фото)
Корабель «Оріон» показав, як виглядає Місяць
фото: NASA

Космічний апарат NASA проведе близько тижня на орбіті Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало фото з подорожі космічного апарату Orion до Місяця. Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що корабель стартував о 1:47 за місцевим часом 16 листопада з космодрому на мисі Канаверал. Невдовзі після цього він досяг орбіти Землі, а через 87 хвилин після старту Orion здійснив маневр, щоб перейти на траєкторію Місяця. 

Космічний апарат NASA проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж вирушити додому, а приземлення в Тихому океані заплановано на 11 грудня.

Місія розроблена як льотне випробування ракети Space Launch System, космічного корабля Orion і відповідних наземних систем управління перед місіями Artemis 2 і 3, запланованими на 2024 і 2025 роки відповідно. Кінцевою метою місії є повернення людини на Місяць.

4 фото
На весь екран
фото: NASA

Нагадаємо, 21 листопада космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.

Раніше повідомлялося, що астрономи NASA зафіксували «посмішку» Сонця.

 

Теги: NASA корабель

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