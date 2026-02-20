Головна Країна Події в Україні
Україна повернула ще сімох дітей із захоплених територій

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Серед повернених діти, які зазнали погроз, переслідувань і психологічного тиску з боку окупаційних структур через мову, віру та проукраїнську позицію
фото з відкритих джерел

Ініціатива Президента та команда Save Ukraine повідомили про повернення підлітків, які зазнали тиску з боку окупаційних структур

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine із тимчасово захоплених росіянами територій вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Bring Kids Back UA у Facebook.

Серед повернених: 17-річна Соломія. Як повідомляється, представники ФСБ увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати дівчину до інтернату, а матір – відправити «на підвал». Після пережитого Соломія почала страждати на панічні атаки та тяжке безсоння.

Також вдалося повернути 18-річного Артема. За наданою інформацією, військова поліція пристебнула його наручниками до батареї та дві години катувала за те, що він відповідав українською мовою. Хлопця били гумовими кийками по тулубу й ногах, затягували пластикові хомути на руках та погрожували вбивством, називаючи «хохлом».

Ще один юнак: 18-річний Костя – з дитинства зазнавав релігійних утисків у своїй протестантській громаді, а також стикався з приниженням через віру у школі. Його змусили стати на військовий облік і проходити ідеологічні тести щодо ставлення до армії РФ. Невдовзі, як зазначається, планували мобілізувати на строкову службу.

Серед евакуйованих і 18-річний Остап. За повідомленням ініціативи, у школі він неодноразово чув погрози від учителя, який співпрацював зі спецслужбами. Педагог відкрито заявляв: «Я можу зробити так, що будь-хто з вас просто зникне». Юнак також був свідком цькування дітей за проукраїнську позицію.

Нагадаємо, що першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти. За даними пресслужби Меланії Трамп, перша леді вже втретє допомогла повернути дітей до їхніх сімей після того, як вони були розлучені з рідними через конфлікт.

