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Що робити абітурієнтам з тимчасово окупованих територій. Інструкція від Кабміну

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Що робити абітурієнтам з тимчасово окупованих територій. Інструкція від Кабміну
фото з відкритих джерел

В уряді анонсували розробку спеціальної процедури вступу до вишів для мешканців ТОТ, яка передбачає можливість не складати національний мультипредметний тест

За кілька місяців до початку вступної кампанії Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже опрацьовує процедуру вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Відповідний пресреліз був опублікований на сайті відомства.

В повідомленні йдеться про можливість зарахування до вишу дистанційно та без складання національного мультипредметного тесту. «Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту», – пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання. Тож її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж трьох місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

«Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні», – повідомляє сайт відомтсва.

Нагадаємо, що днями міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту.

Міністерством пропонується три предмети. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тест випускники складатимуть в один день. Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд. Планується проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Теги: окуповані території освіта

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