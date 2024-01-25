МОН назвало дати проведення національного мультипредметного тесту

2024-й стане третім роком, коли випускники складатимуть «воєнний» варіант ЗНО – національний мультипредметний тест (НМТ)

Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту – з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться основна і додаткова сесії. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час вступної кампанії 2024 року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

один на вибір.

Цьогоріч кількість обов'язкових предметів збільшилася, адже додали історію України: «Знати та розуміти історію своєї країни, наші виклики і перемоги – це база в усі часи, а у воєнний час це також і питання національної безпеки. Водночас зробили все, щоб повідомити про обовʼязковість складання історії України як раніше. Тож уже з вересня старшокласники могли почати підготовку», – наголосив Оксен Лісовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перелік предметів для НМТ фото: Оксен Лісовий

Тестування з усіх чотирьох предметів відбуватиметься впродовж одного дня і складатиметься з двох етапів. Під час першого етапу буде відведено 120 хвилин на складання тестів з української мови та математики, опісля перерва – на 20 хвилин. Другий етап, який включає тестування з решти предметів, також триватиме 120 хвилин.

«Знаю, що тестування з чотирьох предметів протягом одного дня може бути чималим навантаженням. Але вкотре наголошую, що це робимо передусім заради безпеки вступників та створення для всіх рівних умов.

Така модель дає можливість вступникові з’явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. До того ж, більше сесій, це більша вірогідність потрапити на повітряну тривогу», – пояснив Оксен Лісовий.

2024-й стане третім роком, коли випускники складатимуть «воєнний» варіант ЗНО – національний мультипредметний тест (НМТ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Оксен Лісовий повідомив, що команда міністерства совіти вже презентувала декілька рішень, які спрямовані на комплексну трансформацію системи вищої освіти в Україні (перші два – законопроєкти, які ще має розглянути Верховна Рада).

Також Міністр освіти пояснив, які переваги в об'єднанні вишів.

«Заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються», – повідомив Оксен Лісовий.