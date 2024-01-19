Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Студенти самі регулюватимуть строки навчання: Лісовий про реформу вищої освіти

Христина Петренко
glavcom.ua
Студенти самі регулюватимуть строки навчання: Лісовий про реформу вищої освіти
Оксен Лісовий: Відкладати зміни в освіті – відкладати розвиток країни
фото з відкритих джерел

На думку міністра, фінансувати всіх закладів потрохи – недоцільно та безперспективно

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що замість двох-трьох слабких університетів необхідно створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому. Про це він написав у колонці виданню «Українська правда. Життя».

На думку міністра, час змін у вищій освіті настав:

«Багато з нас погодяться, що якість освіти в багатьох університетах, скажімо м’яко, потребує вдосконалення. Роками в розмовах одне з одним, на експертних зустрічах ми погоджуємося, що диплом ЗВО знецінено, на роботі доводиться "перенавчатися", потрібні зміни. І хоча починати їх лячно, зокрема через масштаб трансформації, але річ у тому, що іншої опції в нас просто немає.

По-перше, це зміни, час яких давно настав. Для будь-якої країни ефективна система освіти = динамічний розвиток, сильні фахівці, економічний добробут. Відкладати зміни в освіті – відкладати розвиток країни.

По-друге, війна вносить корективи. Нам треба розвивати людський капітал швидше, щоб посилити державу та забезпечити відновлення економіки. Водночас ми просто зобов’язані використовувати обмежені ресурси максимально ефективно. Найперше людський капітал, а також і бюджет, який сьогодні природно орієнтований насамперед на оборону», – написав Лісовий.

Він повідомив, що команда міністерства вже презентувала декілька рішень, які спрямовані на комплексну трансформацію системи вищої освіти в Україні (перші два – законопроєкти, які ще має розглянути Верховна Рада).

Зокрема, йдеться про наступні зміни:

  • зміна системи держзамовлення та запровадження державних грантів: мета – збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти, а також створити передумови для якісної конкуренції між ЗВО за вступників;
  • запровадження індивідуальних освітніх траєкторій: студенти зможуть самостійно регулювати строки навчання, вивчати предмети, які цікавлять найбільше, та навіть змінювати спеціальність після року-півтора навчання, якщо є така потреба;
  • посилення управлінської спроможності ЗВО через масове навчання управлінських команд, посилення ролі наглядових рад при ЗВО, розширення їхнього функціоналу, залучення до рад представників бізнесу тощо;
  • модернізація мережі ЗВО, інвестиції в навчально-наукове й лабораторне обладнання в укрупнених закладах, яких стане менше, але які будуть конкурентоспроможними і забезпечуватимуть якісну освіту.

«Коментуючи одразу ініціативи з модернізації мережі (яка передусім вимагає злиття деяких наявних закладів), зазначу – ми не можемо ігнорувати той факт, що демографічні показники сьогодні падають. І ця тенденція розпочалася ще задовго до початку повномасштабної війни. Отже, упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл весь час поступово зменшується, тож та мережа університетів, яка функціонувала ще 30 років тому, сьогодні неактуальна. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз.

Натомість нам потрібно зберігати найкраще, розвивати та посилювати, об’єднувати ресурси закладів. Наприклад, замість двох-трьох слабких університетів ми можемо створити на їхній базі один потужний заклад і сконцентрувати інвестиції в одній точці. Бо фінансувати всіх потрохи – недоцільно та безперспективно», – йдеться у колонці міністра.

Оксен Лісовий пояснив, як відбуватимуться подібні об’єднання. За його словами, університети, що приєднуються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії. Спеціалізовані наукові школи ставатимуть автономними інститутами або факультетами. Так само будуть збережені висококваліфіковані кадри, оскільки ми чітко усвідомлюємо їхню цінність. Частина фахівців продовжить роботу у галузевому інституті, інші – зможуть інтегруватися до кафедр університету, до якого приєднується заклад.

Крім того, у межах проєкту Світового Банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» передбачені кошти для оновлення матеріально-технічної бази закладів, що об’єднуються. Йдеться про кошти у сумі до 1,5 млн доларів на заклад, частина з яких буде цільово виділятися на розвиток установ, що приєднуються.

«Водночас саме укрупнення закладів не змінить докорінно ситуацію з якістю освіти в усіх університетах. Саме тому, серед іншого, ми пропонуємо переглянути наявну систему державного замовлення та відійти від чорно-білого поділу на «бюджетник/ контрактник».

Зараз приблизно 60% студентів навчаються на контракті. Наша мета – зробити так, щоб 60% здобувачів отримували державну підтримку в різних обсягах, залежно від результатів ЗНО/НМТ. Тобто, що вище бал, то більший грант вступник може отримати (включно зі 100% покриття вартості навчання).

Важливо, що гроші «ходитимуть» за студентом, а це означає, що абітурієнт зможе навчатися в тому університеті, де насправді хоче, незалежно від його форми власності. Так ЗВО отримають додаткову мотивацію до розвитку і вдосконалення, почнуть по-справжньому конкурувати за вступника», – зазначив очільник Міносвіти.

За його словами, система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі: медики, педагоги, інженери, аграрії, металурги, енергетики тощо. Держава й надалі платитиме за підготовку цих фахівців, виплачуватиме їм стипендії та пропонуватиме перше робоче місце. Так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій.

Інший крок – запровадження індивідуальних освітніх траєкторій. Так, у студентів, що вчаться не за держзамовленням, з’явиться можливість регулювати строки навчання. Вони зможуть управляти своєю річною навантаженістю в межах 30-80 кредитів ЄКТС на рік, тобто завершити бакалаврську програму за 3, 4, 5 або ж 6 років. Це створить більше можливостей для вибору та свободи студентів.

«Крім цього, на бакалавраті ЗВО зможуть створити міждисциплінарні програми – такі, де в межах однієї галузі вивчаються кілька спеціальностей. Студент вступає на галузь і після проходження двох курсів (або ж 60–120 кредитів ЄКТС) може обрати спеціальність у межах цієї галузі для подальшого навчання. Це стане у пригоді всім, хто на момент вступу ще не визначився остаточно з майбутньою професією.

І, звісно, надважливу роль у розвитку або ж навпаки – занепаді закладів, а отже, і якості освіти в них, – відіграє управлінська складова. Від того, яким є керівництво, чи залучено студентство, колектив та бізнес до ухвалення рішень, залежить дуже багато. Тож наша мета – розвинути управлінську спроможність топових команд в університетах. Нині ми завершуємо пілотний проєкт навчання управлінських команд 6 університетів і незабаром будемо розгортати цей проєкт на всеукраїнський масштаб.

Наша ціль – навчити до 1000 управлінців закладів вищої освіти (проректорів, деканів, завідувачів кафедр) навичок управління сучасною університетською спільнотою. Паралельно ми посилимо роль наглядових рад у закладах вищої освіти, щоб уможливити перехід до університетської автономії європейського зразка. Зараз готуємо відповідний пілот і незабаром розповімо про це більше», – написав міністр.

Оксан Лісовий провів аналогію змін у вищій освіті із лікуванням руки, яка довго болить. За його словами, «зазвичай лікування, яке прописують, нам не дуже подобається (пігулки, уколи, хірургічне втручання та реабілітація мають мало спільного з чимось приємним, зрозуміло), але результат одужання того однозначно вартує», – підсумував головний освітянин країни.

Раніше у Міносвіти назвали найпопулярніші університети року, куди вступали абітурієнти.

Читайте також: Лісовий розповів, що робити вчителю, якщо учні намагаються зірвати урок
Теги: міністр бюджет студенти навчання Оксен Лісовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші підуть на облаштування укриттів і створення безпечних умов у мудичних закладах
Уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях
5 сiчня, 21:35
Чехія суттєво підвищить заробітну платню для громадян
У Чехії зросте зарплатня: на яку суму можуть розраховувати українці
21 грудня, 2023, 10:37
Біженці з України можуть влаштуватись водіями автобусів у Норвегії
Норвегія хоче відкрити для українців вакансію, на яку раніше було важко влаштуватися
26 грудня, 2023, 08:18
У Латвії українці можуть отримати різні види допомоги
Розміщення та інтеграція. На що розраховувати українцям у Латвії у 2024 році
31 грудня, 2023, 08:51
Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну – ЗМІ
Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну – ЗМІ
18 сiчня, 05:50
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
19 сiчня, 05:50
Габріель Атталь – близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків
Новий прем'єр Франції має одеське коріння: що відомо про Габріеля Атталя
10 сiчня, 13:26
Зеленський у зверненні подякував рятувальникам та поліцейським
Зеленський провів тривалу нараду щодо відносин із ЄС та НАТО
7 сiчня, 19:16
Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
10 сiчня, 09:34

Наука та освіта

Мова на часі. Спецпроєкт з професором Павлом Гриценком. Випуск №1
Мова на часі. Спецпроєкт з професором Павлом Гриценком. Випуск №1
В Україні скоротять кількість університетів. Міністр освіти і науки розповів деталі
В Україні скоротять кількість університетів. Міністр освіти і науки розповів деталі
Студенти самі регулюватимуть строки навчання: Лісовий про реформу вищої освіти
Студенти самі регулюватимуть строки навчання: Лісовий про реформу вищої освіти
Як змінився рівень IQ у студентів? Вчені здивували результатами дослідження
Як змінився рівень IQ у студентів? Вчені здивували результатами дослідження
В Україні скоротиться кількість закладів вищої освіти
В Україні скоротиться кількість закладів вищої освіти
Космічний корабель Peregrine з українським прапором досягнув орбіти Місяця
Космічний корабель Peregrine з українським прапором досягнув орбіти Місяця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8270
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7351
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua