Названо лауреатів Львівського книжкового форуму



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На конкурс було подано 508 видань від 103 видавництв

У Львові оголосили переможців Book Forum Best Book Award. Лауреатом головної премії стала книжка Андрія Гречила та Богдана Завітія «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення» видавництва Родовід.

Про це повідомляє офіційний сайт форуму.

«20 вересня у Львівській національній філармонії оголосили результати головної книжкової премії – Book Forum Best Book Award: гран-прі цьогорічної премії здобуває книжка «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення», автори Андрій Гречило, Богдан Завітій, видавництво Родовід», - йдеться у повідомленні.

Загалом на конкурс було подано 508 видань від 103 видавництв, а журі засідало у трьох містах: Києві, Харкові та Львові.

Як зазначили організатори, спеціальну відзнаку у номінації «Свобода» отримала книжка «В ізоляції. Дописи про Донбас», автор Станіслав Асєєв (Васін), видавництво Люта справа.

Відзнаки за особливий внесок української літератури отримали Марта Богачевська-Хом’як і Марко Андрейчик.

У номінації «Класична українська література» перемогла книжка «Листи. Леся Українка» видавничий дім «Комора».

У номінації «Сучасна українська поезія» - «Антологія молодої української поезії», упорядник Мирослав Лаюк, видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га».

У номінації «Класична іноземна література в українському перекладі» перемогла книжка «Сенека. Моральні листи до Луцілія», перекладач Андрій Садомора, видавництво «Апріорі».

У номінації «Сучасна іноземна література в українському перекладі» - «За лаштунками в музеї», Кейт Аткінсон, видавництво «Наш Формат»

У номінації «Література для дітей віком від 0 до 5» - «Улюблені вірші-3», упорядник Іван Малкович, видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»

У номінації «Література для дітей віком від 6 до 12» - «Казки на ніч для дівчат бунаток», Елена Фавіллі, видавництво «Книголав»

У номінації «Література для підлітків і YA» перемогла книжка «Повернутися з війни», авторка Наталя Нагорна, видавництво «Діпа».

У номінації «Non-fiction» - «Ми були солдатами... і молодими: Я-Дранг — битва, що змінила війну у В’єтнамі», автори Гаролд реорі Мур, Джозеф Лі Гелловей, видавництво «Астролябія».

У номінації «Біографія» - «Наречена Шульца», Агата Тушинська, «Видавництво 21».

У номінації «Історія» - «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», авторка Енн Епплбом, видавництво «HREC-PRESS»

У номінації «Візуальна книга» - «Авангард. Українські художники першої третини XX ст.», автор Дмитро Горбачов, видавництво «Мистецтво»

У номінації «Наукова література» - «Лікарські товариства у Львові до 1939 року», автор Оксана Стадник, видавництво «ТзОВ “Аверс”»

У номінації «Популярна наукова література» - «Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції», автори Андрій сова та Ярослав Тимчак, видавництво «Апріорі».