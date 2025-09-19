Головна Світ Соціум
У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Німеччині запропоновано брати по €15 за візит до лікаря
фото із відкритих джерел

У Німеччині знову обговорюють запровадження плати за відвідування лікаря

У Німеччині запропонували брати по €15 за візит до лікаря, щоб урятувати систему охорони здоров'я. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

У Німеччині знову обговорюють запровадження плати за відвідування лікаря. Причина – дефіцит у бюджетах державних медичних кас, який цього року оцінюється приблизно у 4 мільярди євро.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі, що систему охорони здоров'я та догляду необхідно перебудовувати так, щоб гроші витрачалися ефективніше та допомагали тим, хто дійсно цього потребує.

Економіст у сфері охорони здоров'я Крістіан Хагіст запропонував конкретний крок – стягувати по 15 євро за кожен візит до лікаря. За його словами, це скоротить кількість необґрунтованих звернень, а для соціально вразливих пацієнтів слід передбачити компенсацію.

З 2004 по 2012 рік у Німеччині вже існувала схожа практика: пацієнти платили 10 євро раз на квартал, але тоді збір скасували через бюрократію та невдоволення громадян.

Хагіст також наполягає на прискореній цифровізації медицини: повсюдному впровадженні електронної картки пацієнта та розширенні телемедицини. Це, на його думку, дозволить уникнути дублюючих обстежень і зробить систему ефективнішою.

За оцінками Хагіста, такий пакет заходів здатний заощадити до 18 мільярдів євро на рік, що еквівалентно зниженню страхових внесків на один процентний пункт.

Нагадаємо, німецький регулятор у галузі медицини дозволить деяким пацієнтам з депресією, що не піддається лікуванню, спробувати терапію із застосуванням псилоцибіну. Це є кроком на шляху наближення психоделиків до основної медицини.

Теги: Німеччина медицина гроші лікар

