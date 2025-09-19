Нестача ліків у ЄС досягла рекорду

Проблема із ліками посилюється відсутністю загальноєвропейської контрольної структури у цій галузі та сильними відмінностями законів окремих країн

Нестача лікарських засобів у країнах ЄС стає дедалі гострішою і минулого року досягла рекордного рівня: такі дані наводяться у звіті Рахункової палати. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.



Проблема посилюється відсутністю загальноєвропейської контрольної структури у цій галузі та сильними відмінностями законів окремих країн.

У період з 2022 по 2024 роки Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) повідомляли про 136 випадків критичної нестачі ліків. За даними на березень цього року, у дефіциті було 34 препарати, з яких 16 входять до списку необхідних лікарських засобів Європейської комісії.

До цього списку медикаменти потрапляють через проблеми з виробництвом, різке зростання попиту чи рішення виробника зняти його з продажу – будь-якого чинника, який обмежує постачання тимчасово чи постійно.

До дефіцитних потрапили такі життєво важливі препарати, як тромболітики, антибіотик амоксицилін, протиотрути від отруєння ціанідом.

Однією з головних проблем Рахункова палата вважає фрагментованість даних про доступність лікарських засобів та їх запаси. Різні країни встановлюють різні правила.

Наприклад, у Нідерландах виробник ліків зобов'язаний повідомити МОЗ про нестачу запасів мінімум за два місяці до того, як очікуваний термін постачання перевищить два тижні.

А в сусідній Бельгії виробник може чекати до того моменту, коли запаси фактично вичерпані.

При цьому, очевидно, виробник повідомляє про це лише контролюючі органи своєї країни, а вже вони пізніше передають цю інформацію загальноєвропейським органам. Насправді ця звітність може запізнюватися чи зовсім загубитися. Деякі країни, за даними аудиторів, взагалі не надають Брюсселю такої інформації.

У звіті зазначено, що про проблему відомо вже багато років, ЄС зробив кілька серйозних кроків, ухваливши закони про критично важливі лікарські засоби – але ситуація не покращується.

Аудитори зазначили, що в цих законах відсутні механізми примусу, наприклад санкції, які б дозволили Єврокомісії або EMA забезпечити дотримання зобов'язань щодо звітності.

До слова, Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно.