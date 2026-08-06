Фізика, металургія та богослов'я: які спеціальності оминають абітурієнти

Попри майже 1,2 млн заяв до вишів, окремі спеціальності залишилися майже без уваги вступників

Під час вступної кампанії-2026 найменше заяв цивільних абітурієнтів подали на спеціальність «Управління інформаційною безпекою» – лише 10. Також до переліку найменш популярних увійшли релігієзнавство, дитячі та молодіжні служби, богослов'я, фізика та астрономія й металургія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані порталу «Вступ.ОСВІТА.UA».

Найменший попит серед вступників зафіксовано на низку вузькопрофільних технічних, гуманітарних і соціальних спеціальностей. Зокрема, до першої п'ятірки увійшли:

До першої п'ятірки спеціальностей із найменшою кількістю заяв увійшли:

управління інформаційною безпекою – 10 заяв;

релігієзнавство – 81;

дитячі та молодіжні служби – 112;

богослов'я – 347;

громадське здоров'я – 552.

Також низький попит мають деревообробні та меблеві технології (650 заяв), декоративне мистецтво та ремесла (903), фізика та астрономія (977), прикладна фізика та наноматеріали (978), охорона праці (1012), водні біоресурси та аквакультура (1122), металургія (1125) і технології легкої промисловості (1127).

Раніше «Главком» повідомляв, що вступна кампанія-2026 стала однією з наймасштабніших за останні роки. За даними Міністерства освіти і науки, до закладів вищої освіти вступники подали майже 1,2 млн заяв. Найбільший попит мають спеціальності з бізнесу, психології, філології та інформаційних технологій, тоді як низка вузькопрофільних напрямів, зокрема фізика, металургія, деревообробні технології та релігієзнавство, залишаються серед найменш популярних.