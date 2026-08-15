Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох
Фізика залишається одним із напрямів із низьким попитом серед вступників
фото з відкритих джерел

Загалом у двох київських університетах на програми з підготовки вчителів фізики подали 14 заяв

У Києві наразі зараховано лише двох вступників, які навчатимуться, щоб стати вчителями фізики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу «Вступ.Освіта.ua» та відео проректора з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Європейський університет», доктора філософських наук, професора Сергія Ягодзінського у TikTok.

Професор Сергій Ягодзінський заявив: «А в Києві на вчителя фізики вступило всього дві людини, дві. І ви розказуєте нам про освітні реформи, про НУШ, про якість, про все. Дві, дві людини на фізику, дві».

За словами Ягодзінського, проблема пов'язана, зокрема, з рівнем оплати праці педагогів.

«Будь-яка реформа, будь-яка реформа починається з поваги до людей. А повага до людей починається з поваги до оплати їхньої праці. Інакше будемо мати два вчителя фізики, три вчителя хімії на всю Україну. Все. От вам і освітні реформи. Довели освіту до плінтуса. Головне, що є НУШ на папері», – сказав професор.

За даними сервісу «Вступ.Освіта.ua», обидва вступники навчатимуться в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова: один на бюджеті, другий – на контракті.

У Києві підготовку майбутніх учителів фізики здійснюють два університети. Загалом на відповідні освітні програми вступники подали 14 заяв: 10 – в Український державний університет імені Михайла Драгоманова та чотири – у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слова професора викликали жваве обговорення у коментарях під відео. Користувачі, зокрема вчителі, розповідають про скорочення годин фізики, навантаження, рівень оплати праці та нестачу педагогічних кадрів.

Наташа, яка представилася вчителькою фізики з майже 32-річним стажем, звернула увагу на скорочення кількості годин предмета у школах.

«Обороноздатність нашої держави – це фізика, хімія, біологія, математика», – написала вона. За словами вчительки, у її закладі в 9 класі замість трьох годин фізики на тиждень залишилося дві.

«Тому два чи три вчителя фізики в Києві – то навіть забагато», – додала вона.

Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох фото 1
Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

На проблеми з навантаженням та оплатою праці звернула увагу і Валерія, яка назвала себе вчителькою історії зі стажем 15 років. За її словами, вона більше не хоче працювати у школі.

«Аби просто вижити, вчителю (доводиться, – ред.) займатися на двох-трьох роботах. Кількість обов'язків, відповідальності та навантаження абсолютно не відповідає рівню заробітної плати», – написала вона.

Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох фото 2
Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

Водночас у коментарях є й свідчення про нестачу педагогів. Користувачка Зіроха, яка представилася вчителькою-пенсіонеркою, розповіла, що продовжує працювати, оскільки її фактично нікому замінити.

«Працюю, бо нема кому працювати. Молодь виїхала (правильно, бо в них діти!), працювати за 14 тисяч ніхто не бажає. Я не тримаюсь, готова поступитися місцем, але немає кому», – написала вона.

Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох фото 3
Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

Раніше «Главком» повідомляв, що фізика та астрономія увійшли до переліку напрямів із найменшою кількістю заяв під час вступної кампанії-2026. Загалом на цей напрям вступники подали 977 заяв.

Читайте також:

Теги: вчитель освіта вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НМТ залишається основним вступним випробуванням до вишів
НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками
16 липня, 16:01
Пропозиції на контракт під час другої хвилі заклади освіти надсилатимуть після 14 серпня
Вступна кампанія-2026: абітурієнтів чекає друга хвиля зарахування
24 липня, 05:45
Ексміністр освіти Оксен Лісовий розповів про проблеми впровадження реформи НУШ
Лісовий пояснив, чому провалив освітню реформу
5 серпня, 16:54
На виплату академічних та іменних стипендій у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн
Стипендії, гранти та 50 тис. грн: яку підтримку матимуть студенти з 1 вересня
10 серпня, 05:40
Школи по-новому реагуватимуть на булінг і насильство
В Україні оновлено порядок реагування на булінг у школах
12 серпня, 17:02
Понад 93% вступників на бюджет потрапили до вишу за одним із трьох найвищих пріоритетів
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
Вчора, 22:10
За рік кількість афганських дівчат без середньої освіти зросла на 200 тисяч
Талібан позбавив освіти 2,4 млн афганських дівчат – ЮНЕСКО
Сьогодні, 03:42
Списки вступників з конкурсним балом публікуються за кожною спеціальністю та оновлюються тричі на добу
Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів
21 липня, 10:53
Вразливими до схеми є співробітники держструктур та освітніх закладів
Шахраї запустили схему з фейковими сертифікатами: як не потрапити в пастку
23 липня, 07:45

Наука та освіта

Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох
Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох
Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян
Учениця показала середній палець, а винна вчителька: рішення суду обурило освітян
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
Скільки українських абітурієнтів вступили на бюджет: перші дані вступної кампанії
«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу
«Ставка – 6396 гривень». Допис директорки ліцею про зарплати вчителів підірвав мережу
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році
На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети
На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
123K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua