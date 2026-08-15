Антирекорд вступної кампанії: на Київ лише два фізики, вчителі б’ють на сполох

Загалом у двох київських університетах на програми з підготовки вчителів фізики подали 14 заяв

У Києві наразі зараховано лише двох вступників, які навчатимуться, щоб стати вчителями фізики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу «Вступ.Освіта.ua» та відео проректора з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Європейський університет», доктора філософських наук, професора Сергія Ягодзінського у TikTok.

Професор Сергій Ягодзінський заявив: «А в Києві на вчителя фізики вступило всього дві людини, дві. І ви розказуєте нам про освітні реформи, про НУШ, про якість, про все. Дві, дві людини на фізику, дві».

За словами Ягодзінського, проблема пов'язана, зокрема, з рівнем оплати праці педагогів.

«Будь-яка реформа, будь-яка реформа починається з поваги до людей. А повага до людей починається з поваги до оплати їхньої праці. Інакше будемо мати два вчителя фізики, три вчителя хімії на всю Україну. Все. От вам і освітні реформи. Довели освіту до плінтуса. Головне, що є НУШ на папері», – сказав професор.

За даними сервісу «Вступ.Освіта.ua», обидва вступники навчатимуться в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова: один на бюджеті, другий – на контракті.

У Києві підготовку майбутніх учителів фізики здійснюють два університети. Загалом на відповідні освітні програми вступники подали 14 заяв: 10 – в Український державний університет імені Михайла Драгоманова та чотири – у Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Слова професора викликали жваве обговорення у коментарях під відео. Користувачі, зокрема вчителі, розповідають про скорочення годин фізики, навантаження, рівень оплати праці та нестачу педагогічних кадрів.

Наташа, яка представилася вчителькою фізики з майже 32-річним стажем, звернула увагу на скорочення кількості годин предмета у школах.

«Обороноздатність нашої держави – це фізика, хімія, біологія, математика», – написала вона. За словами вчительки, у її закладі в 9 класі замість трьох годин фізики на тиждень залишилося дві.

«Тому два чи три вчителя фізики в Києві – то навіть забагато», – додала вона.

Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

На проблеми з навантаженням та оплатою праці звернула увагу і Валерія, яка назвала себе вчителькою історії зі стажем 15 років. За її словами, вона більше не хоче працювати у школі.

«Аби просто вижити, вчителю (доводиться, – ред.) займатися на двох-трьох роботах. Кількість обов'язків, відповідальності та навантаження абсолютно не відповідає рівню заробітної плати», – написала вона.

Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

Водночас у коментарях є й свідчення про нестачу педагогів. Користувачка Зіроха, яка представилася вчителькою-пенсіонеркою, розповіла, що продовжує працювати, оскільки її фактично нікому замінити.

«Працюю, бо нема кому працювати. Молодь виїхала (правильно, бо в них діти!), працювати за 14 тисяч ніхто не бажає. Я не тримаюсь, готова поступитися місцем, але немає кому», – написала вона.

Скріншот: коментар під відео Сергія Ягодзінського у TikTok

Раніше «Главком» повідомляв, що фізика та астрономія увійшли до переліку напрямів із найменшою кількістю заяв під час вступної кампанії-2026. Загалом на цей напрям вступники подали 977 заяв.