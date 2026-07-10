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Омбудсман закликав переглянути мінімальні конкурсні бали для абітурієнтів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Омбудсман закликав переглянути мінімальні конкурсні бали для абітурієнтів
Лубінець закликав гарантувати справедливі та рівні умови вступу для всіх абітурієнтів
фото з відкритих джерел

Лубінець наголосив, що українські школярі здають НМТ в умовах війни, і правила відбору до ВНЗ мають це враховувати

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав до перегляду принципів формування мінімальних конкурсних балів для вступу до вищих навчальних закладів, передає «Главком».

«Намір держави відібрати найбільш підготовлених і вмотивованих на продовження навчання цілком зрозумілий і логічний.  Водночас переконаний: сьогодні ми маємо оцінювати не лише можливі ризики майбутнього, а й реальні умови, у яких українські діти готувалися та складали національний мультипредметний тест», – наголосив Лубінець.

Лубінець підкреслив, що діти складали НМТ не в мирній країні, готувалися до нього під звуки сирен і вибухів, після безсонних ночей через масовані атаки, під час тривалих відключень електроенергії, в холодних кімнатах. Війна стала частиною їхнього повсякденного життя, а отже – і частиною умов, у яких вони боролися за своє право на вищу освіту.

«Навіть під час самого НМТ далеко не всі перебували в однакових умовах. Повітряні тривоги, багатогодинні перерви, технічні збої – усе це впливало на концентрацію, психологічний стан і, зрештою, на результат. При цьому вступники мали лише одну спробу. Без реальної можливості довести, що кілька втрачених балів стали наслідком не недостатнього рівня знань, а обставин, на які вони не могли вплинути», – наголосив омбудсман.

Саме тому, вважає він, потрібно думати не про потенційні наслідки зниження конкурсних балів, а про реальність, в якій українські діти живуть зараз.

«Поки ще триває вступна кампанія, варто переглянути підходи до встановлення мінімальних конкурсних балів для окремих спеціальностей. Це не про зниження стандартів освіти. Це про справедливість і врахування безпрецедентних обставин, у яких сьогодні живуть і навчаються українські діти», – резюмував Лубінець.

Водночас, додав він, мають бути переглянуті і самі умови проведення НМТ. Так, омбудсман вказав на відсутність дієвих механізмів реагування на технічні збої, обмежені можливості оскарження, неможливість повторного складання тесту у випадках, коли на його перебіг вплинули незалежні від вступника обставини,

«Право на освіту передбачає не лише доступ до навчання, а й справедливі та рівні умови вступу. Ми не маємо права втратити покоління молодих українців. Саме вони відбудовуватимуть нашу державу, працюватимуть у лікарнях, школах, енергетиці, науці та державній службі. Тому всі рішення у сфері освіти мають ухвалюватися не лише з огляду на майбутні виклики, а й з повагою до тих випробувань, які українська молодь долає вже сьогодні», - підкреслив він.

Нагадаємо, частка випускників, які щороку не долають прохідний бал НМТ, коливається в межах 20% – в УЦОЯО пояснювали це доступністю тесту, а не його складністю.

В 2026 році, попри стабільний відсоток тих, хто подолав поріг, частка абітурієнтів, які не набрали мінімальних балів хоча б з одного предмета, цьогоріч помітно зросла порівняно з торішньою. Не набрали мінімально необхідної кількості балів хоча б з одного предмета 14,83% учасників – це майже 49 тисяч учасників тестування.

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Теги: НМТ ВНЗ вступна кампанія Лубінець

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