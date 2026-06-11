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Офіційні результати НМТ-2026: хто вже може дізнатися свої бали

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Офіційні результати НМТ-2026: хто вже може дізнатися свої бали
фото: depositphotos

Деякі учасники НМТ можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) почали отримувати офіційні результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Відсьогодні всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня включно, можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах. У  вкладці «Результат НМТ-2026» доступна опція формування інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами.

Учасники ж та учасниці основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

Зауважимо, що учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17-24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.

До слова, частка випускників, які не долають мінімальний прохідний бал Національного мультипредметного тесту, коливається в межах 20% – і це свідчить про доступність тесту, а не його складність.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець заявив, що до представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації НМТ в одному з екзаменаційних центрів. За його словами, приміщення, де проводили НМТ, виявилося неготовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог, через що тестування з численними зупинками тривало з 09:00 до близько 22:00.

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Теги: НМТ вступна кампанія

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