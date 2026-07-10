«Вчорашній школяр через три роки отримує професію і роботу»: у «Метінвест Політехніці» розповіли про вступ без НМТ

«Університет майбутнього працює не за принципом «маєш знання – передавай їх», а за принципом «є проблема – розв'язуй її разом зі студентством»

У «Метінвест Політехніці» розповіли, чому молодь обирає інженерні спеціальності

У «Метінвест Політехніці» триває вступна кампанія на програми фахової передвищої освіти. До кінця липня випускники шкіл можуть вступити на фахового молодшого бакалавра без складання НМТ, а ветерани та внутрішньо переміщені особи – скористатися програмами перекваліфікації. Про особливості сучасної моделі освіти та співпраці з бізнесом розповів керівник департаменту з розвитку університету Вадим Пухальський під час HR Wisdom Summit 2026.

За словами Пухальського, вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів вступників, а подання заяв на програми фахової передвищої освіти триватиме до кінця липня. Саме ці програми дозволяють випускникам 11 класів отримати сучасну професію без складання НМТ за короткий термін.

«У нас є вчорашні школярі, для яких це перший вибір, нова кар'єра. Уже через три роки вони отримують професію і можуть почати працювати. Є ветерани, які повертаються до цивільного життя через освітні програми. Є внутрішньо переміщені особи, які розпочинають усе з нуля в новому місці. Саме з ними ми працюємо в Метінвест Політехніці разом із Групою «Метінвест», – зазначив він.

В університеті наголошують, що навчання побудоване навколо практики та потреб роботодавців. Студенти можуть поєднувати навчання з роботою на підприємствах «Метінвесту», отримувати стипендії до 10 тис. грн, а також брати участь у програмі «Перше робоче місце», яка передбачає премію 50 тис. грн після працевлаштування.

Пухальський підкреслив, що сучасний технічний університет має працювати інакше, ніж класичні заклади вищої освіти: «він має не чекати на абітурієнта, а пропонувати зрозумілу траєкторію розвитку – від вступу до першого робочого місця. Студент ще на початку навчання розуміє, ким працюватиме після випуску, які матиме кар'єрні перспективи та фінансові можливості», – сказав він.

За його словами, саме тому в «Метінвест Політехніці» бізнес максимально інтегрований у навчальні процеси, а не долучається лише після отримання диплома.

«Університет майбутнього працює не за принципом «маєш знання – передавай їх», а за принципом «є проблема – розв'язуй її разом зі студентством». Бізнес бере участь у формуванні освітніх програм, визначає компетенції, яких потребує виробництво, а керівники та фахівці підприємств працюють зі студентами під час навчання», – наголосив Пухальський.

Окремий напрям університету – перекваліфікація ветеранів. Нині в «Метінвест Політехніці» навчаються близько 50 колишніх військових, зокрема учасники проєкту «Серце Азовсталі». Також програми професійної адаптації доступні для внутрішньо переміщених осіб, які прагнуть здобути нову спеціальність або повернутися на ринок праці.

Нагадаємо, що «Метінвест Політехніка» – це перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет, який відкрила компанія Метінвест Ріната Ахметова. Він готує фахівців для сучасної промисловості та післявоєнної відбудови країни, а сьогодні виш став одним із майданчиків для професійної адаптації ветеранів та їхнього повернення до активного цивільного життя. Ветеранам виш пропонує спрощену процедуру вступу без іспитів. Виш пропонує вісім спеціальностей, серед яких – металургія, гірництво, автоматизація виробництва, електроінженерія, прикладна механіка, а також нові напрями – «Комп'ютерні науки» і «Менеджмент». Подати документи можна до кінця липня через електронний кабінет вступника.