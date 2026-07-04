Одразу дев’ять учнів черкаського вчителя склали НМТ з математики на 200 балів

За словами педагога, успіх учнів став результатом системної роботи, що розпочинається ще із сьомого класу

Дев’ятеро випускників Черкаського наукового фізико-математичного ліцею склали національний мультипредметний тест з математики на максимальні 200 балів. Усіх їх навчав Роман Барвінок. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

За словами педагога, успіх учнів став результатом системної роботи, що розпочинається ще із сьомого класу.

«В 11-му класі ми фактично перерозв'язуємо всі складні задачі, особливо ті, що з параметрами, яких більшість боїться», – розповів Роман Барвінок.

Випускник Денис Загородній зізнається, що до вступу в ліцей був упевнений у своїх знаннях, однак швидко зрозумів, що попереду ще багато роботи.

«До вступу в фізматліцей я вважав, що знаю математику. Прийшов сюди, побачив завдання, які треба вирішувати, і зрозумів, що я не знаю математику. Тут тебе одразу вчать, щоб усе було по поличках. Якщо з самого початку каша, то вона й у результаті буде», – зазначив випускник.

За словами юнака, секрет високих результатів полягає не в інтенсивній підготовці перед тестом, а в багаторічній дисциплінованій праці.

«Для декого НМТ – це суперколосальна робота. Тут діти працюють системно, починаючи з сьомого класу. Якщо робиш усе сумлінно, з дня в день, то й результат очікуваний», – додав Денис.

Сам Роман Барвінок викладає математику майже 30 років. Каже, що з роками став спокійніше ставитися до успіхів своїх вихованців.

«Раніше, коли був молодший, якщо були успіхи на олімпіадах чи ЗНО, думав: «Який я молодець». Зараз став старший – це вже йде само собою», – розповів учитель.

Учениця Катерина Харченко пригадує, що вимогливість педагога була невід'ємною частиною навчального процесу.

Заступниця директора ліцею та вчителька математики Олена Данько зазначила, що такі результати нікого в закладі не здивували.

«Для Романа Леонідовича це його життя. Він усього себе віддає дітям, віддає математиці. Тому результати, які показали його учні, були для нас цілком очікуваними», – сказала вона.

Сам учитель наголошує, що його головна мета – не лише підготувати дітей до тесту, а й навчити їх мислити та застосовувати знання в майбутньому.

«Я працюю на весь клас і віддаюся повністю, щоб навчити їх. Звісно, вони всі хочуть отримати 200 балів. Я їм говорив: рівень знань у вас чудовий, але говорити будуть після НМТ тільки про тих, хто набрав 200», – підсумував Роман Барвінок.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту.

Як повідомлялося, реєстрація у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує вилучити математику з переліку обов’язкових предметів Національного мультипредметного тесту з 2027 року, викликала хвилю обурення в освітній та науковій спільноті. Експерти називають цю ініціативу ознакою глибокої кризи державного мислення та шляхом до втрати інтелектуального суверенітету країни.

Зауважимо, лише 11% громадян України вважають, що математика не знадобилася їм після закінчення школи, і 6% виступають за зменшення годин її викладання. Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології оприлюднив генеральний директор інституту, професор Володимир Паніотто, коментуючи ініціативу народних депутатів вилучити математику з переліку обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту.

До слова, на сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію із закликом скасувати обов'язкове складання національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступників на контрактну (платну) форму навчання.