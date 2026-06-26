Скільки коштують репетитори перед НМТ? Мама випускниці-рекордсменки розкрила ціни

За рік репетитори з трьох предметів «потягнули» на $2,5 тис., поділилася Оксана Клак – мати випускниці зі Львова

Оксана Клак, мати випускниці львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софії, яка здала НМТ на максимальні результати, розповіла про підготовку до національного мультипредметного тесту та витрати на репетиторів. Вартість індивідуальних та групових занять перед вступною кампанією може відрізнятися залежно від регіону, зазначила жінка в інтерв’ю «Главкому».

«Залежно від регіону, ціни на репетиторів можуть відрізнятися. У нас усе-таки регіон не найвищої цінової категорії стосовно репетиторів, але очевидно, що їх не кожен може собі дозволити, зважаючи на середню зарплату в нашому регіоні. Загалом за рік усі репетитори з трьох предметів нам коштували до $2,5 тис.» – повідомила мама випускниці.

Оксана Клак зауважила, що репетитори у доньки Софії були з трьох дисциплін, з яких вона складала НМТ. Так, з математики були індивідуальні заняття, а з історії та англійської – групові. Натомість українську мову викладала доньці сама Оксана Клак, яка має філологічну освіту.

Пані Оксана наголосила, що успішне складання тесту залежить не лише від кількості занять із репетиторами, а й від навчання у школі. За її словами, велике значення має те, що все-таки дітям, у яких є значні прогалини в навчанні, складніше наздоганяти навчальний матеріал. Зокрема, вони потребують більшої кількості занять із репетиторами, уваги і, відповідно, матеріальних витрат.

«У нашому ж випадку був великий плюс у тому, що Софійка загалом гарно вчилася в школі», – додала мама випускниці.

Національний мультипредметний тест є основною формою вступних випробувань до закладів вищої освіти в Україні. Максимальний результат у 200 балів із кількох предметів щороку демонструють лише окремі учасники тестування. Цього року Софія Клак зі Львова склала три предмети НМТ з максимальним результатом.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту.

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.