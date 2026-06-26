Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скільки коштують репетитори перед НМТ? Мама випускниці-рекордсменки розкрила ціни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштують репетитори перед НМТ? Мама випускниці-рекордсменки розкрила ціни
Софія Клак скалала на максимум одразу три предмети – математику, історію України та англійську мову
фото з особистого архіву Софії Клак

За рік репетитори з трьох предметів «потягнули» на $2,5 тис., поділилася Оксана Клак – мати випускниці зі Львова

Оксана Клак, мати випускниці львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софії, яка здала НМТ на максимальні результати, розповіла про підготовку до національного мультипредметного тесту та витрати на репетиторів. Вартість індивідуальних та групових занять перед вступною кампанією може відрізнятися залежно від регіону, зазначила жінка в інтерв’ю «Главкому».

«Залежно від регіону, ціни на репетиторів можуть відрізнятися. У нас усе-таки регіон не найвищої цінової категорії стосовно репетиторів, але очевидно, що їх не кожен може собі дозволити, зважаючи на середню зарплату в нашому регіоні. Загалом за рік усі репетитори з трьох предметів нам коштували до $2,5 тис.» – повідомила мама випускниці.

Оксана Клак зауважила, що репетитори у доньки Софії були з трьох дисциплін, з яких вона складала НМТ. Так, з математики були індивідуальні заняття, а з історії та англійської – групові. Натомість українську мову викладала доньці сама Оксана Клак, яка має філологічну освіту.

Пані Оксана наголосила, що успішне складання тесту залежить не лише від кількості занять із репетиторами, а й від навчання у школі. За її словами, велике значення має те, що все-таки дітям, у яких є значні прогалини в навчанні, складніше наздоганяти навчальний матеріал. Зокрема, вони потребують більшої кількості занять із репетиторами, уваги і, відповідно, матеріальних витрат.

«У нашому ж випадку був великий плюс у тому, що Софійка загалом гарно вчилася в школі», – додала мама випускниці.

Національний мультипредметний тест є основною формою вступних випробувань до закладів вищої освіти в Україні. Максимальний результат у 200 балів із кількох предметів щороку демонструють лише окремі учасники тестування. Цього року Софія Клак зі Львова склала три предмети НМТ з максимальним результатом.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

Читайте також:

Теги: НМТ школа школярі учні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер ліцеї зможуть пропонувати різні профілі – ІТ, біохімію, право та інші
Реформа старшої школи: МОН замінить класи на групи
Вчора, 05:40
Ілля Обозовський успішно склав усі іпити
«Трохи здивований». Випускник із Волині розповів, як йому вдалося скласти НМТ на 797 балів
23 червня, 21:28
Норвегія відмовилася від безконтрольного використання штучного інтелекту в школах
Ніякого штучного інтелекту до 13 років. Норвегія змінила правила для школярів
20 червня, 12:24
У 2026 році відзначено десятеро дітей-героїв, їм від восьми до 17 років
Діти-герої. Подвиги українських школярів, якими захоплюються дорослі
17 червня, 11:45
Оксен Лісовий запевнив, що Національний мультипредметний тест є доступним і здати його можливо
Міністр освіти розповів, чи стане НМТ простішим
13 червня, 20:42
За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів
У якому випадку можна пропустити НМТ? Організатори тестування пояснили правила
11 червня, 22:10
На Одещині НМТ розтягнувся на 13 годин через постійні тривоги
Український центр оцінювання якості освіти пояснив, чому на Одещині школярі писали НМТ майже 13 годин
9 червня, 17:45
Для вступного відбору використовується шкала від 100 до 200 балів
НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати
9 червня, 05:40
Кабмін виділив мільярд на запуск нової системи шкільного харчування
Харчування у школах. Свириденко анонсувала масштабні зміни
27 травня, 09:56

Наука та освіта

Скільки коштують репетитори перед НМТ? Мама випускниці-рекордсменки розкрила ціни
Скільки коштують репетитори перед НМТ? Мама випускниці-рекордсменки розкрила ціни
Як скласти НМТ на 200 балів? Випускниця-рекордсменка поділилася секретами підготовки
Як скласти НМТ на 200 балів? Випускниця-рекордсменка поділилася секретами підготовки
МОН відхилив пропозицію омбудсмена знизити мінімальний вступний бал
МОН відхилив пропозицію омбудсмена знизити мінімальний вступний бал
Як скласти НМТ на максимум? Мама випускниці-рекордсменки розкрила пастки тесту
Як скласти НМТ на максимум? Мама випускниці-рекордсменки розкрила пастки тесту
Випускниця, яка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів, назвала найскладніші завдання тесту
Випускниця, яка склала НМТ на 200 балів із трьох предметів, назвала найскладніші завдання тесту
Реформа старшої школи: МОН замінить класи на групи
Реформа старшої школи: МОН замінить класи на групи

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua