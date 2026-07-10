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НМТ-2026: поріг не подолали майже 49 тисяч абітурієнтів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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НМТ-2026: поріг не подолали майже 49 тисяч абітурієнтів
Суттєвого впливу на статистику завдало те, що серед зареєстрованих цього року значно зросла частка випускників минулих років
фото ілюстративне

Географія вперше обігнала англійську серед предметів на вибір

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив перші підсумки основних сесій Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року: попри стабільний відсоток тих, хто подолав поріг, частка абітурієнтів, які не набрали мінімальних балів хоча б з одного предмета, цьогоріч помітно зросла порівняно з торішньою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЦОЯО.

Основні сесії НМТ тривали з 20 травня до 25 червня – загалом 17 днів оцінювань. Зареєструватися для участі встигли 354 463 особи, а фактично взяли участь 324 284 – це 91,49% від зареєстрованих. Серед учасників – 191 051 випускник шкіл 2026 року, 52 505 студентів закладів фахової та передвищої освіти, 7952 студенти закладів професійної освіти та 102 955 випускників минулих років. Проходити тестування в Україні обрали 336 737 учасників, за кордоном – 17 726.

Скільки не подолали поріг і чому

Поріг із чотирьох предметів подолали 275 934 учасники, або 85,09% від тих, хто брав участь в основних сесіях, – показник тримається на рівні минулих років (86,47% у 2025-му, 85,60% у 2024-му). Натомість не набрали мінімально необхідної кількості балів хоча б з одного предмета 14,83% учасників – це майже 49 тисяч осіб і трохи більше, ніж торік (13,51%) та позаторік (14,38%). Серед самих випускників шкіл 2026 року поріг не подолали 12,96% – також дещо більше, ніж у 2025 (12,36%) та 2024 (13,23%) роках.

В УЦОЯО пояснюють: суттєвого впливу на статистику завдало те, що серед зареєстрованих цього року значно зросла частка випускників минулих років – саме серед них частка тих, хто не долає поріг, традиційно вища. Якщо торік на основні сесії зареєструвалися 236 530 випускників поточного року і 80 561 випускник минулих років, то цього року – 251 508 та 102 955 відповідно.

Лише двоє зі 200-балами з усіх чотирьох предметів

Максимальний бал (200) хоча б з одного предмета отримали 3671 учасник, з двох предметів – 259, із трьох – 28. А ось усі чотири предметні тести на 200 балів склали лише двоє учасників з понад 324 тисяч. Найбільше «двохсотбальників» – з англійської мови (2164) та математики (1145), тоді як серед обов'язкових предметів найменше – з української мови (266).

Порогові бали цього року також дещо зросли: якщо раніше поріг становив не менш ніж 15% від максимально можливих тестових балів з усіх предметів, то тепер з української мови він піднявся до 8 тестових балів, а з історії України – до 9.

НМТ-2026: поріг не подолали майже 49 тисяч абітурієнтів фото 1
скрін із сайту УЦОЯО

Географія обійшла англійську

Серед учасників, які складали тест в Україні, вперше в історії НМТ географія за кількістю охочих випередила англійську мову як предмет на вибір. В Міносвіти пояснюють таку зміну тим, що географію частіше обирають саме випускники минулих років, частка яких цьогоріч суттєво зросла.

Наведена статистика ще не остаточна: свої результати поки не показали учасники додаткової сесії НМТ, яка триватиме з 17 до 24 липня.

Нагадаємо, частка випускників, які щороку не долають прохідний бал НМТ, коливається в межах 20% – в УЦОЯО пояснювали це доступністю тесту, а не його складністю.

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Теги: НМТ школа студенти статистика вступна кампанія

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Наука та освіта

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