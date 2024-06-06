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Мінцифри почало тестування освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Мінцифри почало тестування освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах
«Мрія» стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу», – Федоров
фото: скріншот відео

Застосунок для школярів почали тестувати в школах шести областей України та Києва

Міністерство цифрової трансформації почало тестування освітнього застосунку «Мрія» – 40 шкіл з шести областей України та Києва допомагають перевірити й покращити його. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Школярі тестують «Мрія ID» – електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в «Дії». Він міститиме навчальні досягнення, план дня, список завдань із дедлайнами, бібліотеку контенту за інтересами й безпечні чати. Батьки зможуть перевіряють досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, а також подивитися бібліотеку рекомендованого контенту та чати на базі Signal. Для вчителів доступний календарний план, розклад, журнал, завдання, чати й бібліотека для професійного розвитку.

Бета-тестування відбувається в декілька етапів:

  1. Перевірка функціонала застосунку – від авторизації й наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики досягнень.
  2. Підготовка до навчального року – тренери ознайомлять учителів, як швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією «Мрії».
  3. Тестування в реальних умовах – 40 шкіл пройдуть навчальний рік з «Мрією». Застосунок відображатиме справжні події в школі, а всі досягнення будуть підтягуватися до освітнього реєстру.

«Мрія» закохуватиме в навчання і допомагатиме кожному знайти своє покликання. Від дитячого садочка до вищої освіти. «Мрія» проходитиме з українцями кожен етап навчання й забезпечить безперервний розвиток. Щоб не просто «отримати атестат для мами», а полюбити навчання і жити за концепцією неперервної освіти», – йдеться у повідомленні пресслужби «Дія».

Розробники «Мрії» роблять акцент на особистому розвитку дітей. Тому школярі бачитимуть особистий прогрес і матимуть багато інструментів:

  • документ Мрія ID;
  • чати;
  • план дня;
  • штучний інтелект;
  • цікаві факти від професіоналів;
  • бібліотека контенту для IT.

«Наше завдання – створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження «Мрії»… «Мрія» стане доказом, що ми здатні на зміни», – написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він додав, що освітній застосунок стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу.

Міністр повідомив, що за допомогою «Мрії» учні навчатимуться за сучасними методиками, батьки – краще розумітимуть своїх дітей, а вчителі – більше часу присвячуватимуть розвитку учнів. Він зазначив, що у застосунку окрім журналу будуть план дня, бібліотека контенту, чати з учнями та батьками. Батьки зможуть побачити, які предмети більше подобаються дитині, а де оцінки треба покращити.

Нагадаємо, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Зокрема, станом на квітень 2024-го понад 620 тис. дітей в Україні навчалися дистанційно, ще майже 300 тис. – у змішаному форматі (очно й онлайн). Регулярно відвідують школу понад 2,7 млн дітей.

Проте навіть ті, хто ходить до школи, не можуть повноцінно навчатися під час повітряних тривог: укриття, як правило, розраховані на те, щоб умістити всіх дітей, а не організувати там навчальний процес.

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Теги: застосунок школярі Михайло Федоров штучний інтелект батьки навчання документи міністр

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