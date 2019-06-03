Сьогодні - останній день реєстрації на ЗНО до магістратури



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Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, в якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі

В Україні у понеділок, 3 червня, завершується реєстрація для проходження вступних іспитів для вступу на навчання до магістратури. Про це повідомляє преслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«3 червня о 18:00 завершиться реєстрація для проходження вступних іспитів для вступу на навчання до магістратури», - вказали в УЦОЯО.

Станом на 30 травня 2019 року для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземних мов зареєстровано 54 647 осіб, в єдиному вступному фаховому випробуванні (ЄФВВ) - 13 544 особи.

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ - 4 липня.

Зазначимо також, що сьогодні Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні набудуть чинності зміни в правописі. Міністерство освіти просить громадян вже використовувати нову редакцію українського правопису.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. На сайті Міністерства освіти та науки остаточна версія змін ще не була опублікована. Там був тільки проект нового правопису, який люди помилково сприйняли як те, що ухвалив уряд.

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