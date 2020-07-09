Сьогодні відбудеться ЗНО з історії України



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Проведення тесту розпочнеться об 11 годині

У четвер, 9 липня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться тестуванням з історії України.

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 264 тисячі осіб.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50. В запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учаснику ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Радимо учасникам ЗНО заздалегідь дізнатись про адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, зазначену в запрошенні-перепустці.

Також учасникам рекомендовано взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України складається із завдань чотирьох форм.

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Результат виконання завдань №1-30 («Історія України ХХ – початку ХХІ століття») за вибором випускника може бути зарахований як державна підсумкова атестація з історії України.

Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вишів України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи - 94 бали.

Як відомо, 15 червня мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.