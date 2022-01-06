Ілон Маск передбачив нову фінансову кризу
Голова Tesla спрогнозував, коли чекати спад в економічних процесах
Негативні тенденції у світовій економіці можуть розпочатися вже навесні-влітку цього року. Крім того, багато компаній не переживуть наступної рецесії. Про це заявив глава Tesla Ілон Маск, відповідаючи на запитання одного з користувачів у Twitter.
«Якщо судити з історії, мало хто виживе після наступної рецесії... Передбачати макроекономіку, м'яко кажучи, складно. Я відчуваю, що приблизно навесні або влітку 2022 року, але не пізніше 2023 року», – зазначив Маск.
За словами глави Tesla, спад в економічних процесах почнеться вже цього року, але не пізніше 2023-го. У результаті багато компаній не зможуть пережити рецесію.
Нагадаємо, напередодні статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.
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