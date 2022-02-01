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    Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

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    Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме&nbsp;з&nbsp;23 травня до&nbsp;17 червня - Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
    Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме з 23 травня до 17 червня
    фото з відкритих джерел

    Кожен учасник може безкоштовно скласти ЗНО щонайбільше з п’яти предметів

    У вівторок, 1 лютого, розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання-2022. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.

    Реєстрація триватиме до 9 березня. Кожен учасник може безкоштовно скласти ЗНО щонайбільше з п’яти предметів, загалом оцінювання проходитиме з 13 предметів.

    Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити з інформаційних сторінок запрошення-перепустки – там буде вказано час і місце проведення тестів.

    Якщо учасник хоче скласти понад п’ять предметів, додатковий тест буде платним.

    «Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори», – пояснили в Міносвіти.

    Додаткове складання однієї з іноземних мов (англійська, німецька, іспанська або французька) у 2022 році коштуватиме 789 грн, інших предметів (історія України, географія, фізика, хімія або біологія) – 354 грн.

    Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме з 23 травня до 17 червня за графіком:

    • фізика – 23 травня;
    • хімія – 26 травня;
    • українська мова, українська мова та література – 31 травня;
    • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
    • іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
    • англійська мова – 7 червня;
    • історія України – 10 червня;
    • географія – 14 червня;
    • біологія – 17 червня.

    Інформація щодо результатів основної сесії ЗНО з усіх предметів з’явиться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня. Реєстрація на пробне ЗНО проходила з 5 до 22 січня.

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року зросли стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза.

    Якщо 2021 року на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума становитиме понад 5 мільярдів гривень.

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    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта школа українська мова навчання реєстрація
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    Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022