Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме з 23 травня до 17 червня

Кожен учасник може безкоштовно скласти ЗНО щонайбільше з п’яти предметів

У вівторок, 1 лютого, розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання-2022. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.

Реєстрація триватиме до 9 березня. Кожен учасник може безкоштовно скласти ЗНО щонайбільше з п’яти предметів, загалом оцінювання проходитиме з 13 предметів.

Не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити з інформаційних сторінок запрошення-перепустки – там буде вказано час і місце проведення тестів.

Якщо учасник хоче скласти понад п’ять предметів, додатковий тест буде платним.

«Вартість складання додаткових навчальних предметів відрізнятиметься залежно від того, чи є в сертифікаційних роботах завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, адже такі завдання перевіряють екзаменатори», – пояснили в Міносвіти.

Додаткове складання однієї з іноземних мов (англійська, німецька, іспанська або французька) у 2022 році коштуватиме 789 грн, інших предметів (історія України, географія, фізика, хімія або біологія) – 354 грн.

Основна сесія ЗНО-2022 проходитиме з 23 травня до 17 червня за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Інформація щодо результатів основної сесії ЗНО з усіх предметів з’явиться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня. Реєстрація на пробне ЗНО проходила з 5 до 22 січня.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року зросли стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза.

Якщо 2021 року на стипендії виділялося 3,9 мільярда гривень, то наступного року ця сума становитиме понад 5 мільярдів гривень.