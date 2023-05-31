Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Бариста в Одесі відмовився обслуговувати клієнтку українською (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бариста в Одесі відмовився обслуговувати клієнтку українською (відео)
Законодавство зобов’язує працівників сфери обслуговування спілкуватися державною
фото з відкритих джерел

Хлопець підкріпив відмову словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город»

В Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город». Про цей інцидент повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул.

Активістка попросила баристу говорити українською мовою, оскільки в Україні законодавство зобов’язує працівників сфери обслуговування спілкуватися державною. Однак він відмовився.

Дем’ян Ганул знайшов хлопця, який відмовився обслуговувати людину українською мовою та змусив його просити вибачення на камеру.

«Одеса не така велика як здається, тому уже сьогодні зранку я познайомився з «зіркою» відео. Все по старій схемі, коротка лекція з історії української мови, законодавства, ну і міні курс солов'їної», – написав Ганул.

Як виявилось, бариста переїхав з російського міста Твері в Одесу вісім років тому на навчання, проте українську так і не зміг опанувати.

На відео хлопець сказав, що: «Одеса – українське місто, яке успішно переходить на українську мову».

Нагадаємо, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.

До слова, дружина майбутнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера досі має російський паспорт.

У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.

 

Теги: активісти Одеса українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.
В Одесі прогриміли потужні вибухи
17 травня, 21:59
Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя
У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)
9 травня, 13:13
Труханов вийшов із СІЗО завдяки Танцюрі
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
5 травня, 20:40
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі
Вимагав хабар із військового. Одному із командирів госпіталю в Одесі загрожує в'язниця
12 травня, 18:25
Поліцейський встряг у конфлікт із відвідувачем відділку через мову
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
28 травня, 16:26
Впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла до 44%
Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову: що відомо
3 травня, 13:52
Росіяни атакували Одесу
В Одесі пролунав вибух
21 травня, 22:35
Узбережжя Чорного моря в Одеській області
Рятувальники пояснили, де можна купатися в Україні
29 травня, 12:18
Правоохоронці затримали мешканця Одеси у день крадіжки кондиціонера
Украв кондиціонер із даху «АТБ» і здав на брухт. Суд ухвалив вирок одеситу
29 травня, 17:26

Новини

Бариста в Одесі відмовився обслуговувати клієнтку українською (відео)
Бариста в Одесі відмовився обслуговувати клієнтку українською (відео)
Дружина майбутнього очільника Одеської ОВА має паспорт РФ
Дружина майбутнього очільника Одеської ОВА має паспорт РФ
Очільником Одеської ОВА стане скандальний прокурор
Очільником Одеської ОВА стане скандальний прокурор
Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
Нічна атака на Одесу: є влучання в порт
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
Мовний скандал у Одесі: від роботи відсторонили поліцейського
В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу
В Одесі командир одного з батальйонів наживався на ЗСУ: деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
21K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
9653
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
8095
Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
7846
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту