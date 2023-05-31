Бариста в Одесі відмовився обслуговувати клієнтку українською (відео)

Хлопець підкріпив відмову словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город»

В Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город». Про цей інцидент повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул.

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Активістка попросила баристу говорити українською мовою, оскільки в Україні законодавство зобов’язує працівників сфери обслуговування спілкуватися державною. Однак він відмовився.

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Дем’ян Ганул знайшов хлопця, який відмовився обслуговувати людину українською мовою та змусив його просити вибачення на камеру.

«Одеса не така велика як здається, тому уже сьогодні зранку я познайомився з «зіркою» відео. Все по старій схемі, коротка лекція з історії української мови, законодавства, ну і міні курс солов'їної», – написав Ганул.

Як виявилось, бариста переїхав з російського міста Твері в Одесу вісім років тому на навчання, проте українську так і не зміг опанувати.

На відео хлопець сказав, що: «Одеса – українське місто, яке успішно переходить на українську мову».

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Нагадаємо, у Національній академії прикладних мистецтв стався мовний скандал. Ректор Олександр Лубянський вигнав студентку з аудиторії через те, що вона була проти російської мови.

До слова, дружина майбутнього очільника Одеської ОВА Олега Кіпера досі має російський паспорт.

У базі МВС Росії паспорта Ірини Кіпер у переліку недійсних немає. Так само дійсний і її індивідуальний номер платника податків, свідчить база Федеральної податкової служби.