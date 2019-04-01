У Зеленського прокоментували законопроект про державну мову



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Позиція Зеленського «дуже проста»: державна мова - це українська

Державною мовою має бути українська, проте популяризувати її потрібно шляхом пільг і заохочень. Так мовний законопроект прокоментував радник кандидата у президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков журналістам, повідомляє «112.ua».

Він висловив думку, що в Україні мовне питання використовується в політичних цілях напередодні виборів.

«Якщо ми говоримо про мови в цілому, позиція Зеленського дуже проста: державна мова - це українська. Альтернатив бути не може, це записано в Конституції. Якщо ми говоримо про популяризацію української мови, це треба робити і це сьогодні робиться. Але зазвичай нормальні держави йдуть шляхом пряника - створення пільгових умов, зниження оподаткування на продукти, які виробляються українською мовою», - зазначив Разумков.

За його словами, не можна зобов'язувати випускати друковану продукцію тією чи іншою мовою, тому що це впливає на бізнес.

«Якби була необхідність ухвалити цей закон, його треба було застосовувати у 2015 році, щоб сьогодні ніхто не говорив про те, що це пов'язано з виборчою кампанією», - підкреслив політолог.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.