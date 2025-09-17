Головна Країна Наука та освіта
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
У соцмережах новину сприйняли неоднозначно

У 2026 році школярі, які завершують навчання у четвертому класі, вперше проходитимуть пробне ЗНО. Надалі таке оцінювання стане обов’язковим для всіх випускників початкової школи. Відповідні зміни передбачені наказом МОН, передає «Главком».

«Ужити заходів щодо підготовки Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти до участі в проведенні ДПА у формі ЗНО в початковій школі починаючи із 2027 року», – йдеться в указі.

Водночас у соцмережах новину сприйняли неоднозначно. Частина користувачів наголошує, що це створить додаткове навантаження на дітей, які вже перебувають у стресі через війну.

Інші ж користувачі соцмереж вважають, що нічого страшного немає у нововведенні немає, адже раніше всі учні складали ДПА, і це було звичайною практикою.

Нагадаємо, в Україні стартує підготовка до запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА) для учнів четвертих класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). З 2027 року ДПА у форматі ЗНО для учнів четвертих класів стане обов’язковою.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів.

До слова, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.

