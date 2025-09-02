Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів менш як 45, втратили державне фінансування

З 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Кузьмичова нагадала, що від 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів менш як 45, втратили державне фінансування.

«На весну 2024 року в нас було 525 закладів освіти по всій Україні, які були меншими аніж 45 дітей. А станом на зараз 457 пішли різними шляхами», – йдеться у заяві.

Йдеться або про повну ліквідацію закладу з організацією підвезення дітей до іншої школи, або про пониження його статусу – до «дев’ятирічки» чи початкової школи. Для початкових шкіл норма щодо мінімальної кількості у 45 учнів не застосовується.

Ще 57 шкіл місцева влада вирішила утримувати коштом власного бюджету.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи з менш ніж 45 учнями, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60. За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн.

Як повідомлялося, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.