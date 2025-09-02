Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
Засновники 57 шкіл вирішили фінансувати їх власним коштом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів менш як 45, втратили державне фінансування

З 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Кузьмичова нагадала, що від 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів менш як 45, втратили державне фінансування. 

«На весну 2024 року в нас було 525 закладів освіти по всій Україні, які були меншими аніж 45 дітей. А станом на зараз 457 пішли різними шляхами», – йдеться у заяві.

Йдеться або про повну ліквідацію закладу з організацією підвезення дітей до іншої школи, або про пониження його статусу – до «дев’ятирічки» чи початкової школи. Для початкових шкіл норма щодо мінімальної кількості у 45 учнів не застосовується.

Ще 57 шкіл місцева влада вирішила утримувати коштом власного бюджету.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи з менш ніж 45 учнями, а з 1 вересня 2026 року – менш як 60. За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті – 24,4 тис. грн. У деяких селах вартість навчання одного учня сягає понад 51 тис. грн.

Як повідомлялося, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.

Читайте також:

Теги: школа Міністерство освіти і науки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість знаменитостей можна легко впізнати на шкільних архівних світлинах
Могилевська, Тіна Кароль, Dorofeeva та інші зірки показали своє 1 вересня. Архівні фото
Вчора, 08:18
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
31 серпня, 08:07
Законодавством не передбачена знижки на харчування в садках для багатодітних сімей
Багатодітні сім'ї залишились без пільг на харчування у дитсадках: скільки тепер треба платити
27 серпня, 16:52
Для зарахування потрібно до 30 серпня укласти договір про навчання з вишем
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
27 серпня, 09:53
Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти ухвалюють місцеві ради
З 1 вересня уряд припинить фінансування деяких шкіл
26 серпня, 16:48
В ПФУ пояснили, чи впливає Пакунок школяра на розмір субсидії
Чи можуть зменшити субсидію через отримання «Пакунку школяра»: роз'яснення
25 серпня, 18:01
В Україні з'явиться нова валюта для школярів, яку можна буде витратити на власні потреби
В українських школах з’явиться онлайн-валюта: що за неї можна придбати
22 серпня, 15:53
Отримані кошти потрібно буде використати протягом 180 днів
«Пакунок школяра» стартує найближчими днями: як отримати 5 тис. грн на підготовку до школи
15 серпня, 06:30
60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом
Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця
5 серпня, 21:57

Наука та освіта

Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
Студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: зареєстровано законопроєкт
Студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: зареєстровано законопроєкт
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
Кількість першокласників в окупованому Севастополі різко знизилася
З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл
З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл
Новий сервіс для студентів: як поселитися в гуртожиток через «Дію»
Новий сервіс для студентів: як поселитися в гуртожиток через «Дію»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
26K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
13K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7800
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua