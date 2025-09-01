Головна Країна Суспільство
День знань: Сирський подякував батькам, які благословили дітей на службу Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
День знань: Сирський подякував батькам, які благословили дітей на службу Україні
Головнокомандувач подякував батькам курсантів за благословення дітей
Сирський: діти стануть новою опорою Українського війська, а це – запорука майбутнього нашої Держави

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав ліцеїстів, студентів, курсантів та викладачів із Днем знань. Він наголосив, що попри війну, навчальний рік розпочався, і Сили оборони докладають максимум зусиль для повернення учнів до мирних класів та аудиторій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Генерал Сирський відзначив, що цього року військові навчальні заклади стали лідерами за кількістю поданих заяв на вступ. Він висловив упевненість, що для молоді, яка зростала в умовах війни, рішення стати офіцерами є свідомим і продуманим.

«Новітнє покоління українців, яке виросло на прикладах боротьби та героїзму своїх рідних, друзів і наставників – непереможне», – заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач також подякував батькам курсантів за благословення дітей на цей нелегкий, але славний шлях служіння Українському народу.

За словами головнокомандувача, в умовах війни продовжується трансформація військової освіти з урахуванням викликів часу та досвіду, здобутого на полі бою. Триває робота з приведення військової освіти до стандартів НАТО.

Сирський наголосив, що сильна та забезпечена українська армія буде головною гарантією безпеки для України і після війни. Він додав, що сьогодні молодь має унікальну нагоду навчатися у воїнів, які пройшли горнило війни.

Нагадаємо, син видатного українського політика, правозахисника та дисидента Степана Хмари Тарас мобілізувався до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови ГО Всеукраїнський жіночий рух «За вільну Україну» Раїси Шматко.

