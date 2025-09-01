День знань: народні депутати привітали українців

Мар’яна Безугла: «Якщо вчитися погано, то виростеш невігласом, який не розуміє світ»

Народна депутатка Мар’яна Безугла привітала українців з Днем знань. Вона наголосила на важливості освіти та висловила побажання для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мар’яну Безуглу.

«Якщо вчитися погано, то виростеш невігласом, який не розуміє світ: ні закономірностей, ні логіки розвитку, ні тенденцій», – написала вона. За словами депутатки, пізнання не дає життю здаватися «щоденним містичним ритуалом».

Також Мар’яна Безугла висловила побажання для українських дітей: «бажаю всім жаги до пізнання, нашим українським дітям – застати мир ще дітьми».

фото: Мар’яна Безугла

Також народна депутатка оприлюднила свою фотографію від 1 вересня 1995 року. Як відомо Безугла у 2005 році з золотою медаллю закінчила київську гімназію № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов.

Народний депутат Василь Мокан також привітав українських дітей з днем знань та розповів про свого школяра.

«Провели другокласника в школу. Дай Боже всім дітям України спокійного і продуктивного навчального року!», – зазначив Мокан.

фото: Василь Мокан

фото: Василь Мокан

Народний депутат Роман Грищук також поділився світлинами на 1 вересня з коротким підписом «Наш першачок».

фото: Роман Грищук

фото: Роман Грищук

фото: Роман Грищук

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав ліцеїстів, студентів, курсантів та викладачів із Днем знань. Він наголосив, що попри війну, навчальний рік розпочався, і Сили оборони докладають максимум зусиль для повернення учнів до мирних класів та аудиторій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Генерал Сирський відзначив, що цього року військові навчальні заклади стали лідерами за кількістю поданих заяв на вступ. Він висловив упевненість, що для молоді, яка зростала в умовах війни, рішення стати офіцерами є свідомим і продуманим.