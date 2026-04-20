«Символічне» членство України в ЄС. Що пропонують Франція та Німеччина

Києву пропонують участь у зустрічах і програмах без права голосу та доступу до бюджету ЄС

Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані «символічні» переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Згідно з пропозиціями, Україна може отримати можливість брати участь у засіданнях міністрів та самітах лідерів ЄС, а також долучатися до окремих європейських програм. Водночас фінансові виплати та політичні повноваження планують відкласти до моменту повноправного вступу.

У Німеччині просувають модель «асоційованого членства». Вона передбачає участь України в інституційних процесах ЄС без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету. У Берліні наголошують, що такий формат матиме передусім «символічну силу» і може бути впроваджений політичним рішенням, без проходження тривалих бюрократичних процедур.

Франція, зі свого боку, пропонує концепцію «інтегрованої держави». Вона передбачає поступове наближення до членства з відкладеним доступом до ключових фінансових інструментів ЄС, зокрема Спільної аграрної політики та політики згуртованості. У Парижі пояснюють це необхідністю забезпечити «відчутний прогрес» для країн-кандидатів без додаткового навантаження на бюджет Євросоюзу.

В обох столицях наголошують, що запропоновані формати не є альтернативою повноцінному членству, а розглядаються як «прискорений і спрощений шлях» до нього. У німецькій версії це визначають як інструмент «політичного прискорення», тоді як французька концепція передбачає «видимий прогрес» без зміни базових правил ЄС на ранньому етапі.

Водночас українська сторона обережно оцінює такі ініціативи. Віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка зазначив, що Київ перебуває в постійному діалозі з Парижем, Берліном та іншими столицями, а самі пропозиції ще перебувають у процесі доопрацювання.

В Україні також існує занепокоєння, що подібні «полегшені» формати можуть сприйматися як заміна повноцінного членства. В окремих оцінках їх називають «тіньовим членством», хоча визнають, що окремі елементи такої моделі можуть бути корисними для інтеграційного процесу.

Нагадаємо, що президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати, коли цей процес може завершитися. Розширення Європейського Союзу є стратегічним пріоритетом для забезпечення миру та стабільності на континенті