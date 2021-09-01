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    Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі

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    Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США&nbsp; - Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі
    Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США 
    Фото: Офіс президента

    Читачі кепкують зі слів Мендель, мовляв, дивно шкодувати за тим, що президент зараз виконує свої безпосередні обов’язки

    Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель знову потрапила у курйозну ситуацію, написавши пост у фейсбуці про те, що президент через візит до США пропустив свято першого дзвоника в Україні. Мендель написала чималенький текст про майбутні переговори лідерів України та США, про стратегічні завдання, які зараз у Вашингтоні виконує українська делегація на чолі з президентом, однак читачів її сторінки «зачепив» саме початок допису.

    «Цьогоріч президент України пропустить перший дзвоник. Усе – через геополітику. В останні дні серпня Володимир Зеленський полетів до США, серед іншого – на довгоочікувану зустріч у Білому домі», – написала Мендель і додала, що «візит планували доволі довго, за цей час навіть президенти США помінялися».

    У коментарях до посту читачі кепкують зі слів Мендель, мовляв, дивно шкодувати за тим, що президент зараз виконує свої безпосередні обов’язки.

    «Через те, що президент має виконувати свої прямі обов'язки, він пропустить шкільний перший дзвоник…», «Тю, а я думав, що дана зустріч важливіша за ці дзвоники, виявляється, що мабуть ні, мабуть треба собі частіше на такі заходи ходити…», «А ви не пропустіть, Юлія. Вам конче потрібно підтягнути шкільну програму, особливо з історії України, бо там табула раса у вас», «Саме головне з цієї писанини, що Зеленський пропустить перший дзвоник, я в шоці», – пишуть користувачі соцмережі під постом колишньої прессекретарки.

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    Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі
    Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі

    До слова, політики яскраво привітали українців із Днем знань. Зокрема, Зеленський 1 вересня пообіцяв, що державні видатки на освітню галузь зростуть.

    Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

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    Теги: США освіта школа Володимир Зеленський навчання президент Юлія Мендель школярі
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    Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі