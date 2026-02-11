Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих
Містечко Тамблер-Ридж із населенням близько 2,5 тис. осіб розташоване в гірському регіоні
фото: Reuters

За попередньою інформацією, стрілець вчинив самогубство

У школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія сталася смертельна стрілянина. Унаслідок нападу загинули десятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC News.

Поліція повідомила, що шість тіл було знайдено на території старшої школи, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайдено мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження у лікарні.

За словами правоохоронців, нападник загинув від «травм, які заподіяв собі сам». Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.

Як зазначає агентство AFP, спочатку канадські ЗМІ повідомляли, що стрільцем була жінка, проте поліція поки не стала розкривати подробиці про нападника, хоча і стверджує, що ідентифікувала його.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у соцмережах, що «сповнений жалем» через новини про стрілянину. «Мої молитви і найглибші співчуття сім'ям і друзям, які втратили близьких в результаті цього жахливого акту насильства», – написав він.

Нагадаємо, у результаті масової стрілянини на дитячому дні народження в Стоктоні, Каліфорнія, загинули чотири людини, з яких троє – діти. За інформацією поліції, серед загиблих діти віком 8, 9 та 14 років, а також 21-річний підліток.

До слова, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення.

Раніше повідомлялося, що у середній школі у місті Роквілл, штат Меріленд сталася стрілянина. Один учень отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований, ще одного – затримали за підозрою у причетності до інциденту.

Читайте також:

Теги: Канада вбивство школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд та генерал-губернатор Мері Саймон відвідали офіційне відкриття консульства Канади в Нууку
Франція та Канада відкрили консульства в Гренландії на фоні погроз Трампа
7 лютого, 01:57
Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
30 сiчня, 01:52
У підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
28 сiчня, 04:41
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
26 сiчня, 02:26
Карні виступив під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Прем’єр Канади в Давосі: повний текст промови, яка наробила галасу
21 сiчня, 11:52
Прийом дітей до дитсадків здійснюється лише в тих закладах, де є тепло, електроенергія та можливість дотримання безпекових умов
Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками
19 сiчня, 09:25
Із 19 січня у столичних школах, за постановою уряду, будуть канікули
Канікули у школах Києва продовжено: як це вплине на навчальний рік
16 сiчня, 17:45
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
16 сiчня, 11:49
Російського військовополоненого Сергія Тужилова засудили до довічного
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
13 сiчня, 14:34

Соціум

У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих
У Канаді сталася стрілянина в школі: десять загиблих
Українських біженців у країнах ЄС стало більше: цифри за грудень
Українських біженців у країнах ЄС стало більше: цифри за грудень
Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає
Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає
США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід
США можуть відправити ще один авіаносець на Близький Схід
Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал
Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал
Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном
Дуров відреагував на блокування Telegram у РФ, порівнявши Росію з Іраном

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua