У Запоріжжі школярка успішно викрила російського агента

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Запоріжжі школярка успішно викрила російського агента
Аліна розповіла, що отримала повідомлення вранці під час уроку і одразу звернулася до правоохоронців
фото: скріншот із відео

У голосовому повідомленні дівчині прямо пропонували вчиняти злочини проти держави

У Запоріжжі 16-річна учениця одного з ліцеїв ледь не стала жертвою вербування російських спецслужб. Аліна отримала у месенджері підозріле повідомлення від незнайомця, який пропонував «підробіток» і закликав до боротьби проти українських правоохоронців за гроші. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

За словами правоохоронців, у голосовому повідомленні дівчині прямо пропонували вчиняти злочини проти держави.

«Доброго дня. Мєня зовут Олег. Прозвище – Каратель. Ищем ребят на подработку. Конкретно мы боремся – это правоохранительные органы, чиновники, судьи. Если желаете поработать, всю инструкцию по безопасности я вам всё расскажу», – ішлося у повідомленні.

Отримавши повідомлення, школярка одразу звернулася до поліціянтки, яка чергує у навчальному закладі. Та негайно повідомила чергову частину.

«Це такий перший випадок в нашому навчальному закладі, що дитина підійшла, вона не побоялася та повідомила про це, не соромлячись. Ми її похвалили», – зазначила лейтенантка поліції Дар’я Майсак.

Правоохоронці вирішили відзначити дівчину за прояв громадянської свідомості. Вона отримала почесну грамоту від патрульної поліції та подарунки від Служби безпеки України.

«Я впевнений, що цей вчинок допоміг запобігти якомусь злочину, а, мабуть, і врятував чиєсь життя», – зазначив речник УСБУ у Запорізькій області Сергій Левченко, вручаючи відзнаку.

Сама Аліна розповіла, що отримала повідомлення вранці під час уроку і не вагалася ні хвилини.

«Там пропонували за гроші щось робити. Вчиняти злочини проти держави», – сказала дівчина.

Директор ліцею Дмитро Кошель зазначив, що такий випадок у закладі стався вперше, однак профілактичні заходи проводяться постійно.

«Усі обізнані, всі знають, що робити, до кого звертатися і чому це потрібно робити швидко», – зазначив він, додавши, що ліцей співпрацює з поліцією, кіберполіцією та СБУ.

У Службі безпеки України підкреслюють, що цей випадок свідчить про ефективність профілактичної кампанії «Спали ФСБшника», яку СБУ проводить спільно з Національною поліцією.

Також у відомстві нагадують: навіть неповнолітній вік не звільняє від кримінальної відповідальності за співпрацю з ворогом.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ викрили та затримали у Чернівцях іноземного агента ФСБ. 24-річний чоловік намагався знищити обладнання опорної електропідстанції.

Також повідомлялося, що було викрито та затримано агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Затриманим агентом ФСБ виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами РФ.

