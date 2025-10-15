Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН

МОН оприлюднило дані про дефіцит педагогічних кадрів за 2024–2025 навчальний рік

У школах України спостерігається серйозний кадровий дефіцит. Найбільше бракує вчителів англійської мови, інформатики та математики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України у відповіді на запит The Page.

За даними МОН, у 2024–2025 навчальному році найбільше бракувало вчителів таких предметів:

англійська мова – 267,94 вакансії;

інформатика – 149,08;

математика – 130,96;

українська мова та література – 111,96;

фізична культура – 99,53;

історія – 72,96;

фізика – 68,96.

У міністерстві уточнили, що зараз триває збір даних за новий навчальний рік, щоб оцінити, чи вдалося скоротити кадровий дефіцит.

Нагадаємо, що у 2026 році учні четвертого класу в Україні вперше проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке надалі стане обов’язковим для всіх випускників початкової школи. Це нововведення передбачене наказом Міністерства освіти і науки та спрямоване на оцінку якості знань на ранніх етапах навчання.

З нового навчального року Міністерство освіти і науки України інтегрує тему енергоефективності у шкільні програми для учнів 4–11 класів. Це рішення покликане навчити дітей раціонально використовувати енергоресурси та формувати навички енергоощадності у повсякденному житті. Інтеграція відбуватиметься через оновлення чинних програм без збільшення навчального навантаження.