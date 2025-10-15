Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
МОН оприлюднило дані про дефіцит педагогічних кадрів за 2024–2025 навчальний рік
У школах України спостерігається серйозний кадровий дефіцит. Найбільше бракує вчителів англійської мови, інформатики та математики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України у відповіді на запит The Page.
За даними МОН, у 2024–2025 навчальному році найбільше бракувало вчителів таких предметів:
- англійська мова – 267,94 вакансії;
- інформатика – 149,08;
- математика – 130,96;
- українська мова та література – 111,96;
- фізична культура – 99,53;
- історія – 72,96;
- фізика – 68,96.
У міністерстві уточнили, що зараз триває збір даних за новий навчальний рік, щоб оцінити, чи вдалося скоротити кадровий дефіцит.
