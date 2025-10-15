Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
В школах України не вистачає вчителів ключових предметів
фото з відкритих джерел

МОН оприлюднило дані про дефіцит педагогічних кадрів за 2024–2025 навчальний рік

 

 

У школах України спостерігається серйозний кадровий дефіцит. Найбільше бракує вчителів англійської мови, інформатики та математики.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України у відповіді на запит The Page.

За даними МОН, у 2024–2025 навчальному році найбільше бракувало вчителів таких предметів:

  • англійська мова – 267,94 вакансії;
  • інформатика – 149,08;
  • математика – 130,96;
  • українська мова та література – 111,96;
  • фізична культура – 99,53;
  • історія – 72,96;
  • фізика – 68,96.

У міністерстві уточнили, що зараз триває збір даних за новий навчальний рік, щоб оцінити, чи вдалося скоротити кадровий дефіцит.

Нагадаємо, що у 2026 році учні четвертого класу в Україні вперше проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке надалі стане обов’язковим для всіх випускників початкової школи. Це нововведення передбачене наказом Міністерства освіти і науки та спрямоване на оцінку якості знань на ранніх етапах навчання.

З нового навчального року Міністерство освіти і науки України інтегрує тему енергоефективності у шкільні програми для учнів 4–11 класів. Це рішення покликане навчити дітей раціонально використовувати енергоресурси та формувати навички енергоощадності у повсякденному житті. Інтеграція відбуватиметься через оновлення чинних програм без збільшення навчального навантаження.

 

Читайте також:

Теги: навчання вчитель МОН школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про мир лише через силу та нове покоління українців
Мир прийде тоді, коли...
19 вересня, 10:40
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
15 вересня, 18:49
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
17 вересня, 09:26
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Тойу також висловила впевненість, що цей проєкт буде реалізований швидко
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
1 жовтня, 01:44
Момент затримання підозрюваного у вбивстві двох школярів вчителя
Вбивство двох школярів у Шаргороді: підозрюваний надсилав інтимні повідомлення ученицям
19 вересня, 12:59
Юрій Пахомов викладає хімію в Івано-Франківському ліцеї №24
Один із найкращих педагогів України вчить дітей, як пити і не п’яніти
5 жовтня, 19:14
ількість іноземців, які в'їжджають до Сполучених Штатів за студентською візою, скорочується п'ятий місяць поспіль
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
23 вересня, 09:43
Лісовий розповів, що у проєкті держбюджету на 2026 рік додаткова сума на підвищення зарплат українським вчителям складає 53 млрд грн
Лісовий пояснив, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів
25 вересня, 20:53

Наука та освіта

Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
Яких учителів найбільше не вистачає в школах: відповідь МОН
Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти
Українські школи обирають технології «Навігатора»: вітчизняні планшети та цифрові книги стають основою сучасної освіти
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з хімії
Національна академія наук провела вибори президента. Оголошено результати
Національна академія наук провела вибори президента. Оголошено результати

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua