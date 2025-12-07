В Україні тривають масштабні перевірки університетів і коледжів: шукають студентів старше 25 років

Державна служба якості освіти відрахувала близько 50 тисяч студентів віком 25+

В Україні близько 50 тисяч студентів віком від 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок. Як інформує «Главком», про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв’ю Zn.ua.

Гурак зазначив, що після початку повномасштабної війни різко зросла кількість студентів віком 25+. Якщо до 2022 року їх стабільно було близько 30 тисяч, то за останні три роки їхня кількість збільшилася до приблизно 230 тисяч.

За його словами, «і впродовж 2022–2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями». Аналіз, який провела Державна служба якості освіти, охопив усі рівні – від фахової передвищої освіти до аспірантури – і підтвердив, що різкий приріст стався саме після лютого 2022 року.

У службі припускають, що частина нових студентів намагається уникнути мобілізації. «Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це – недорого», – зазначає Гурак.

Він наголошує, що серед таких вступників не мають попиту медичні та юридичні спеціальності: «По-перше, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока. І навчатися там нелегко».

У результаті проведених перевірок Державна служба якості освіти відрахувала близько 50 тисяч студентів віком 25+, які вступили з порушенням законодавства. Ця кількість, за словами Гурака, не є остаточною.

Правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, а також затримали деканів і ректорів окремих університетів. ДСЯО подала Міністерству освіти доповідні про анулювання ліцензій двох закладів. Саме МОН наразі готує близько 20 перевірок щодо виявлених порушень.

Попри масштабні відрахування, загальна ситуація в системі не змінилася: «понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються», – підсумував Гурак.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми.

Нагадаємо, уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

До слова, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+». Водночас оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо.