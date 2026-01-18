Головна Світ Політика
search button user button menu button

Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням
фото: ТАСС

Пособник Кремля передав президенту Зеленському нову погрозу

Обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози, пише «Главком».

В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук мова окуповані території погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
Кредитне рабство: у Донецьку окупанти примушують боржників іти на фронт
20 грудня, 2025, 07:59
У жовтій формі українські полонені
Окупанти в Донецьку влаштували футбольний матч із полоненими воїнами ЗСУ
26 грудня, 2025, 01:59
Генштаб ЗСУ неодноразово спростовував заяви російської сторони про нібито захоплення Мирнограда
ISW оцінив просування окупантів у Родинському та Мирнограді
29 грудня, 2025, 08:41
Станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі
Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
1 сiчня, 22:34
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
На окупованій Луганщині кадровий колапс у медицині закривається за рахунок першокурсників
4 сiчня, 07:59
Корогодський заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
6 сiчня, 09:01
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
10 сiчня, 07:59
Українських дітей наражають небезпеці та змушують молитися з окупантами
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
11 сiчня, 06:58
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
11 сiчня, 15:58

Політика

США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
Трамп встановив «вхідний квиток» у Раду миру. Bloomberg розсекретив вартість
Трамп встановив «вхідний квиток» у Раду миру. Bloomberg розсекретив вартість
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua