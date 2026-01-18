Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації

Пособник Кремля передав президенту Зеленському нову погрозу

Обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози, пише «Главком».

В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.