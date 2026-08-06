Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Хто навчатиметься безкоштовно? МОН оголосив списки претендентів на бюджет

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Хто навчатиметься безкоштовно? МОН оголосив списки претендентів на бюджет
Рекомендації до зарахування вже доступні в електронних кабінетах вступників
фото з відкритих джерел

Цьогоріч рекомендації на бюджет і контракт отримали понад 212 тис. вступників

Рекомендації до зарахування до закладів вищої освіти вже доступні в електронних кабінетах вступників. Цього року їх отримали 212 837 осіб, з яких 73 129 рекомендовані на бюджетні місця, а 139 708 – на контракт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки.

У МОН нагадали, що рекомендація надається лише на одне місце за однією заявою. Вступники, які планують навчатися за отриманою рекомендацією, мають до 18:00 11 серпня підтвердити свій вибір в електронному кабінеті та укласти договір із закладом вищої освіти.

«Рекомендація надається лише на одне місце, за однією заявою. Тому якщо ви хочете бути зарахованими на навчання за цією заявою, підтвердіть ваш вибір до 18:00 11 серпня та укладіть договір із ЗВО. Про зарахування свідчитиме зміна статусу заяви на «Включено до наказу», яка має відбутися до 13 серпня включно», - йдеться в дописі МОН.

У МОН також зазначили, що вступна кампанія на цьому не завершується. Із 14 серпня рекомендації надаватимуть на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час вступної кампанії-2026 до закладів вищої освіти України подали майже 1,2 млн заяв. Найбільшим попитом серед вступників користуються спеціальності з менеджменту, психології, філології та інформаційних технологій.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час вступної кампанії-2026 найбільшим попитом серед вступників користувалися спеціальності «Менеджмент», «Психологія» та «Філологія. Водночас до антирейтингу за кількістю заяв увійшли управління інформаційною безпекою, релігієзнавство, дитячі та молодіжні служби, богослов'я, а також фізика та астрономія і металургія.

Читайте також:

Теги: освіта навчання вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен вступник може подати до 10 заяв за період вступної кампанії
Вступ-2026: Міносвіти пояснило, як розподілити пріоритети та забезпечити бажане місце
15 липня, 08:40
Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення
У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці
21 липня, 17:49
Майже 8 млрд грн із державного бюджету у першому півріччі спрямували на розвиток науки
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
30 липня, 16:11

Наука та освіта

У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів
У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів
Лісовий знайшов пояснення, чому його реформа освіти залишилася на папері
Лісовий знайшов пояснення, чому його реформа освіти залишилася на папері
Куди найпростіше було пройти на бюджет: названо п'ять спеціальностей
Куди найпростіше було пройти на бюджет: названо п'ять спеціальностей
Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти
Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти
Хто навчатиметься безкоштовно? МОН оголосив списки претендентів на бюджет
Хто навчатиметься безкоштовно? МОН оголосив списки претендентів на бюджет
Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру
Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua