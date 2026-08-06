Хто навчатиметься безкоштовно? МОН оголосив списки претендентів на бюджет

Цьогоріч рекомендації на бюджет і контракт отримали понад 212 тис. вступників

Рекомендації до зарахування до закладів вищої освіти вже доступні в електронних кабінетах вступників. Цього року їх отримали 212 837 осіб, з яких 73 129 рекомендовані на бюджетні місця, а 139 708 – на контракт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки.

У МОН нагадали, що рекомендація надається лише на одне місце за однією заявою. Вступники, які планують навчатися за отриманою рекомендацією, мають до 18:00 11 серпня підтвердити свій вибір в електронному кабінеті та укласти договір із закладом вищої освіти.

«Рекомендація надається лише на одне місце, за однією заявою. Тому якщо ви хочете бути зарахованими на навчання за цією заявою, підтвердіть ваш вибір до 18:00 11 серпня та укладіть договір із ЗВО. Про зарахування свідчитиме зміна статусу заяви на «Включено до наказу», яка має відбутися до 13 серпня включно», - йдеться в дописі МОН.

У МОН також зазначили, що вступна кампанія на цьому не завершується. Із 14 серпня рекомендації надаватимуть на вакантні контрактні місця вступникам, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час вступної кампанії-2026 до закладів вищої освіти України подали майже 1,2 млн заяв. Найбільшим попитом серед вступників користуються спеціальності з менеджменту, психології, філології та інформаційних технологій.

Раніше «Главком» повідомляв, що під час вступної кампанії-2026 найбільшим попитом серед вступників користувалися спеціальності «Менеджмент», «Психологія» та «Філологія. Водночас до антирейтингу за кількістю заяв увійшли управління інформаційною безпекою, релігієзнавство, дитячі та молодіжні служби, богослов'я, а також фізика та астрономія і металургія.