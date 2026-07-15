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Вступ-2026: Міносвіти пояснило, як розподілити пріоритети та забезпечити бажане місце

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Вступ-2026: Міносвіти пояснило, як розподілити пріоритети та забезпечити бажане місце
Кожен вступник може подати до 10 заяв за період вступної кампанії
фото з відкритих джерел

Система пріоритетності заяв дозволяє обирати між вступом на бюджет будь-де чи місцем у конкретному закладі

Подання заяв на вступ до вишів стартує вже 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня. Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові роз'яснення для цьогорічних абітурієнтів, які допоможуть уникнути фатальних помилок при виборі пріоритетів та розподілі заяв, передає «Главком».

Так, в МОН нагадали що упродовж усієї вступної кампанії кожен вступник може подати до 10 заяв у сукупності, з них максимум 5 – на бюджетні місця. Якщо вступ на бюджет не цікавить, абітурієнт може подати всі 10 заяв на контрактні місця.

Жодних обмежень щодо розподілу між вишами немає. Вступник може подати всі 10 заяв в один-єдиний університет або розподілити їх між різними закладами.

Кожній заяві присвоюється пріоритетність (від 1 до 10, де 1 — найвища). Змінити пріоритетність після подання заяви неможливо, наголосили у МОН. Саме тому вступникам слід заздалегідь продумати порядок подачі заяв.

Зокрема, вказали в міністерстві, багато вступників вважають, що якщо вони не пройдуть на бюджет за певною спеціальністю, їм автоматично запропонують там контракт. Це міф – система адресного розміщення працює суворо за вказаним у заяві джерелом фінансування. Щоб претендувати на одну й ту саму спеціальність і на бюджет, і на контракт, необхідно подавати дві окремі заяви, які отримають різну пріоритетність.

Стратегія розстановки пріоритетів залежить від мети вступника. Якщо ціль – потрапити на бюджет будь-де, слід спочатку поставити до 5 бюджетних заяв у різні виші (пріоритети 1–5), а вже потім – контрактні заяви.

Якщо ж метою є конкретний виш, доцільно чергувати заяви. Наприклад: 1-й пріоритет – бюджет у бажаному ЗВО, 2-й пріоритет – контракт на цю ж пропозицію у цьому ж закладі.

«Ніколи не ставте «небажаний» бюджет вище за «бажаний» контракт. Якщо система рекомендує вас на бюджет за вищим пріоритетом (навіть якщо цей варіант вам не дуже подобається), усі нижчі пріоритети автоматично блокуються», – наголосили в міністерстві.

Слід також пам’ятати, що зекономити «бюджетні» заяви на додатковий набір не вийде – на бюджет приймають заяви виключно в основну сесію (до 1 серпня). Додаткові сесії у вересні проводяться виключно на контракт.

Проте є важливий нюанс: загальний ліміт у 10 заяв діє на всю вступну кампанію. Якщо вступник використає всі 10 заяв влітку, то у вересні вже не зможе подати жодної нової заяви. Навіть скасування заяви зі статусом «Зареєстровано у закладі освіти» не повертає право подати нову.

Нагадуємо, що для швидкої навігації вступникам, батькам і працівникам закладів освіти раніше МОН підготувало окремий гід вступника – інструкцію зі здобуття вищої освіти.

«Главком» повідомляв, що МОН офіційно закріпило мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет у 2026 році: 130 балів – для більшості спеціальностей, 140 – для фармації, 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.

Також абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ-2026 і вступили до українського вишу, щомісяця отримуватимуть по 10 тис. грн упродовж першого року навчання.

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Теги: освіта університет реєстрація МОН вступна кампанія

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