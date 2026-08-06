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Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру
Подання заяв до аспірантури триватиме до 7 вересня замість 25 серпня
фото з відкритих джерел

Майбутні аспіранти отримали майже два додаткові тижні для подання заяв і проходження вступних випробувань

Міністерство освіти і науки продовжило строки вступної кампанії до аспірантури. Відповідні зміни передбачають продовження термінів подання заяв, проведення вступних іспитів, надання рекомендацій до зарахування та самого зарахування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОН.

У МОН зазначили, що рішення має надати майбутнім аспірантам більше часу для подання документів і проходження вступних випробувань.

Оновлений графік вступної кампанії:

  • до 7 вересня (18:00) – подання заяв для участі в конкурсному відборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;
  • 8–21 вересня – вступні іспити зі спеціальності та інші передбачені закладами освіти оцінювання;
  • з 22 вересня – надання рекомендацій до зарахування;
  • до 26 вересня – оновлення списків рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;
  • до 28 вересня – зарахування вступників, які отримали рекомендації та виконали відповідні вимоги.

У МОН нагадали, що основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) вже завершилася. Їхні результати за шкалою 100–200 балів вступники зможуть переглянути у своїх персональних кабінетах до 7 серпня.

Додаткова сесія ЄВІ та ЄВВ відбудеться з 24 до 28 серпня, а результати оприлюднять до 4 вересня.

Після цього вступники складатимуть обов'язковий вступний іспит зі спеціальності, результат якого формує 60% конкурсного бала. Заклади вищої освіти також можуть проводити додаткові випробування, зокрема співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій або наукових досягнень.

Крім того, заклади вищої освіти зможуть провести додатковий набір до аспірантури на контрактні місця. Він може розпочатися не раніше 29 вересня, а конкретні строки визначатимуть самі заклади освіти у своїх правилах прийому.

Зарахування за результатами такого додаткового набору має відбутися не пізніше 15 жовтня.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство освіти і науки визначило строки вступних випробувань до фахових коледжів. Із 21 липня до 7 серпня вступники проходять співбесіди та творчі конкурси, необхідні для участі в конкурсному відборі.

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Теги: іспит вступна кампанія університет навчання освіта

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