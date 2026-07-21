У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці

Підставою для перевірки стало звернення батька першокласника, який повідомив про порушення мовних прав дітей під час навчального заняття

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала адміністративний штраф у розмірі 3400 грн на педагогічну працівницю одного зі столичних ліцеїв за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомили в офісі мовного омбудсмена, порушення статті 21 мовного закону було встановлено за результатами державного контролю за застосуванням державної мови, який проводив представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.

Підставою для перевірки стало звернення батька учня першого класу, ветерана російсько-української війни. Він повідомив про порушення мовних прав дітей під час освітнього процесу. Стало відомо, що під час одного з навчальних занять дітям продемонстрували фрагмент мультфільму зі звуковим супроводом російською мовою.

Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення.

«Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства. Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників – забезпечити освітній процес державною мовою», – наголосив представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.

За результатами перевірки було складено акт і протокол про адміністративне правопорушення, після чого Уповноважена із захисту державної мови винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 грн. Як зазначається, штраф педагогічна працівниця сплатила того ж дня.

В офісі мовного омбудсмена також нагадали, що відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» освітній процес у закладах освіти здійснюється державною мовою. Українська має бути мовою навчання, повсякденного спілкування педагогів з учнями, офіційних заходів, виховної роботи, оголошень та всієї публічної комунікації закладу освіти.