Освітній омбудсмен розповів про факти булінга на мовному ґрунті

Психологи, педагогічні працівники, керівництво шкіл підтримують дітей, які в родині розмовляють російською

В Україні трапляються факти відвертого булінгу на мовному ґрунті. Про найболючіші проблеми української освіти та шляхи їх вирішення «Главкому» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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На щастя, випадків булінгу було небагато. Психологи, педагогічні працівники, керівництво шкіл підтримують дітей, які в родині розмовляють російською, а в школі зобов’язані говорити державною мовою.

«Люди, які приїжджають зі сходу України, не завжди добре володіють українською мовою. При цьому вони здебільшого добре розуміють та усвідомлюють важливість саме української мови», – зазначає Сергій Горбачов.

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Вчителі допомагають дітям, щоби вони змогли швидше заговорити українською. Якщо з оточенням таких дітей, з однокласниками правильно працюють педагоги, то все відбувається спокійно і з розумінням: як з боку місцевих, так і з боку вимушених переселенців. Освітний омбудсмен зазначив, що багато залежить від підтримки з боку педагогів, бо не так просто перейти на мову, яку ти хоч і знаєш, і чуєш, але постійно нею не спілкуєшся.

«У нас є різні приклади: і коли на дітей, які не переходять на українську, чиниться певний тиск, і навпаки, коли люди зі східних областей демонстративно відмовляються говорити українською», – додав він. – «Це абсолютно логічна позиція людини, яка все життя говорила однією мовою, а тут треба говорити іншою. І хоча ця вимога законна, вона іноді зустрічає супротив».

За словами освітнього омбудсмена, з психологічною підтримкою у школах зараз – біда. Проте на сайті освітнього омбудсмена є низка рекомендацій, як психологічно підтримати дітей. Є чимало програм психологічної підтримки та реабілітації людей із посттравматичним синдромом. Сергій Горбачов зазначив, що психологічної підтримки та реабілітації потребують і батьки, які перебувають у постійному стресі та хвилюються за своїх дітей.

Омбудсмен зазначив, що освітня субвенція суттєво скорочена.

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«Хоча Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на забезпечення освіти дітей з особливими потребами, виникає дуже багато запитань на місцях. І ми не маємо права це замовчувати», – резюмує Горбачов.

Нагадаємо, що під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту. Пропонується, що національний мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів.