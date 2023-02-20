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Освітній омбудсмен розповів про факти булінга на мовному ґрунті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Освітній омбудсмен розповів про факти булінга на мовному ґрунті
Омбудсмен зазначає, що психологічна підтримка дітей – це головне зараз
фото: з відкритих джерел

Психологи, педагогічні працівники, керівництво шкіл підтримують дітей, які в родині розмовляють російською

В Україні трапляються факти відвертого булінгу на мовному ґрунті. Про найболючіші проблеми української освіти та шляхи їх вирішення «Главкому» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

На щастя, випадків булінгу було небагато. Психологи, педагогічні працівники, керівництво шкіл підтримують дітей, які в родині розмовляють російською, а в школі зобов’язані говорити державною мовою.

«Люди, які приїжджають зі сходу України, не завжди добре володіють українською мовою. При цьому вони здебільшого добре розуміють та усвідомлюють важливість саме української мови», – зазначає Сергій Горбачов.

Вчителі допомагають дітям, щоби вони змогли швидше заговорити українською. Якщо з оточенням таких дітей, з однокласниками правильно працюють педагоги, то все відбувається спокійно і з розумінням: як з боку місцевих, так і з боку вимушених переселенців. Освітний омбудсмен зазначив, що багато залежить від підтримки з боку педагогів, бо не так просто перейти на мову, яку ти хоч і знаєш, і чуєш, але постійно нею не спілкуєшся.

«У нас є різні приклади: і коли на дітей, які не переходять на українську, чиниться певний тиск, і навпаки, коли люди зі східних областей демонстративно відмовляються говорити українською», – додав він. – «Це абсолютно логічна позиція людини, яка все життя говорила однією мовою, а тут треба говорити іншою. І хоча ця вимога законна, вона іноді зустрічає супротив».

За словами освітнього омбудсмена, з психологічною підтримкою у школах зараз – біда. Проте на сайті освітнього омбудсмена є низка рекомендацій, як психологічно підтримати дітей. Є чимало програм психологічної підтримки та реабілітації людей із посттравматичним синдромом. Сергій Горбачов зазначив, що психологічної підтримки та реабілітації потребують і батьки, які перебувають у постійному стресі та хвилюються за своїх дітей.

Омбудсмен зазначив, що освітня субвенція суттєво скорочена.

«Хоча Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на забезпечення освіти дітей з особливими потребами, виникає дуже багато запитань на місцях. І ми не маємо права це замовчувати», – резюмує Горбачов.

Нагадаємо, що під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту. Пропонується, що національний мультипредметний тест міститиме завдання з трьох предметів. 

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Теги: освіта мова навчання батьки освітній омбудсмен Сергій Горбачов

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