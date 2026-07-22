Франція першою в Євросоюзі заборонила дітям соцмережі

Документ забороняє дітям віком до 15 років реєструватися й користуватися акаунтами в соціальних мережах

Макрон: «Франція показує приклад у захисті дітей в Європі»

Національні збори та Сенат Франції ухвалили закон, який забороняє дітям до 15 років користуватися соціальними мережами. Франція стала першою країною Європейського союзу, яка запровадила суцільну заборону такого роду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост президента Франції Еммануеля Макрона в Х.

Обидві палати французького парламенту 21 липня підтримали законопроєкт, який був флагманською ініціативою другого президентського терміну Макрона. Документ забороняє дітям віком до 15 років реєструватися й користуватися акаунтами в соціальних мережах, а також розширює заборону на використання мобільних телефонів у школах – раніше вона діяла лише в початкових і середніх класах, тепер поширюється і на ліцеї.

За словами міністерки з питань цифрової трансформації Франції Анн Ле Енанфф, після ухвалення закону акаунти неповнолітніх користувачів автоматично блокуватимуть, а персональні дані – захищатимуть окремо.

Виняток зробили для трьох категорій сервісів:

онлайн-енциклопедій;

освітніх та наукових довідників;

платформ для розробки й обміну програмним забезпеченням з відкритим кодом.

Закон має набути чинності з початку нового навчального року у вересні. Утім, перед цим його ще має розглянути Конституційна рада Франції.

Одразу після голосування Макрон подякував парламентарям і написав у соціальній мережі Х, що дотримався обіцянки. «Соціальні мережі будуть заборонені для осіб віком до 15 років з початку навчального року», – написав президент Франції. Він додав, що тепер справа за Конституційною радою, яка має підтримати рішення, аби захід запрацював на практиці.

«Франція показує приклад у захисті наших дітей і підлітків у Європі. Ми продовжуватимемо цей курс», – заявив Макрон.

скриншот: Emmanuel Macron / X

Проти закону виступила ліва партія «Непокірна Франція»: депутати посилалися на сумніви щодо його конституційності, ризик фактичного знищення онлайн-анонімності та складнощі з практичним виконанням норми. Водночас батьківські організації та рухи на захист дітей ухвалення закону підтримали.

Раніше Європейська комісія попереджала, що попередня версія французького законопроєкту може суперечити Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act), який встановлює єдині правила безпеки в інтернеті для всіх країн блоку. Після зауважень Брюсселя французькі законодавці узгодили оновлену редакцію документа.

Нагадаємо, у квітні Макрон ініціював відеозустріч лідерів ЄС, аби домовитися про єдиний підхід до обмеження доступу дітей до соцмереж на рівні всього Євросоюзу.

До слова, першою країною світу, яка повністю заборонила соцмережі дітям, стала Австралія – там обмеження для користувачів до 16 років діють з 10 грудня 2025 року. Услід за Австралією та Францією подібні кроки розглядають Велика Британія, Іспанія, Греція та Данія.