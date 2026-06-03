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Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру
Соціологи наголошують, що вивчення математики є важливим для розвитку абстрактного мислення
фото з відкритих джерел
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Лише 11% українців вважають математику непотрібною після школи

Лише 11% громадян України вважають, що математика не знадобилася їм після закінчення школи, і лише 6% виступають за зменшення годин її викладання. Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології оприлюднив генеральний директор інституту, професор Володимир Паніотто, коментуючи ініціативу народних депутатів вилучити математику з переліку обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту, інформує «Главком»

За словами науковця, реальне ставлення суспільства до точних наук кардинально відрізняється від стереотипів та поглядів окремих парламентарів.

Володимир Паніотто визнав, що навіть для нього, математика за першою освітою, такі соціологічні показники виявилися приємною несподіванкою на тлі популярних розмов про непотрібність логарифмів для гуманітаріїв.

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології містило два ключові запитання:

  • «Чи знадобилося Вам вивчення математики після закінчення середньої школи?» – абсолютна більшість опитаних відповіла ствердно, і лише 11% заявили про непотрібність предмета.
  • «Як Ви вважаєте, кількість годин на вивчення математики у школі слід збільшити, зменшити чи залишити як є зараз?» – ідею скорочення програми підтримали всього 6% респондентів.

Соціолог звернув увагу на те, що сьогодні через стрімкий розвиток та популярність штучного інтелекту необхідність вивчення точних наук у багатьох викликає ще більші сумніви. Адже він вже пише комп'ютерні програми краще за багатьох програмістів. Проте суть математичної освіти лежить набагато глибше, ніж просте обчислення чи кодування.

«Вивчення математики потрібно не стільки для її безпосереднього застосування, скільки для розвитку мислення взагалі. Основа математики полягає в абстрактному мисленні та у вирішенні проблем, що вимагає строгого та послідовного мислення», – наголосив соціолог.

Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру фото 1
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Паніотто пояснив, що саме через розв'язання математичних задач люди з дитинства навчаються:

  • Робити строгі логічні висновки.
  • Застосовувати складні абстрактні концепції до конкретних життєвих ситуацій.
  • Розвивати критичне мислення.
  • Ефективно аналізувати великі обсяги інформації, структурувати та розв'язувати комплексні проблеми в будь-якій професії.

«Главком» писав, що група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту з трьох до двох.

До слова, реєстрація у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує вилучити математику з переліку обов’язкових предметів Національного мультипредметного тесту з 2027 року, викликала хвилю обурення в освітній та науковій спільноті. Експерти називають цю ініціативу ознакою глибокої кризи державного мислення та шляхом до втрати інтелектуального суверенітету країни

Зауважимо, чинна формула Національного мультипредметного тесту «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо формату Національного мультипредметного тесту-2025: три обов'язкові предмети (українська мова, математика, історія України) плюс один на вибір. До слова, за підсумками Національного мультипредметного тесту-2025 математика показала суперечливі результати: частина абітурієнтів набрала максимум, проте значна кількість учасників не подолала базового порогу – і ці дані стали одним із головних аргументів у дискусії про перегляд формули тесту.

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Теги: школа соціум українці навчання

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